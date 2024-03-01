О провайдере Mancala Gaming

Mancala Gaming – новичок в сфере разработки азартного программного обеспечения, который вышел на рынок с 50 игровыми автоматами, моментально завоевав внимание онлайн-казино и гемблеров. Провайдер основан в 2019 году, а в его команду включены специалисты со многолетним опытом в гемблинг-сфере. Гибкая, амбициозная команда делает ставку на первоклассное обслуживание, ответственный подход к деловым отношениям, игрокам. Эти ценности позволяют бренду активно продвигаться на профильном рынке, несмотря на высокую конкуренцию. Чешский провайдер применяет передовые технологии, обеспечивает стабильную работу всех игровых автоматов, предлагает гемблерам честные, регулируемые генератором псевдослучайных чисел результаты.

В 2020 году бренд принял участие в выставке ICE London 2020, однако, не выставлял продукты, а присутствовал в качестве зрителя, стремясь оценить разработки конкурентов. Сегодня студия выбрала направление создания открытой бизнес-модели. Активно развивает официальные страницы в социальных сетях, включая Youtube и LinkedIn. Здесь можно познакомиться с анонсами предстоящих релизов, прочесть последние новости, найти вакансию.

Лицензирование

Гарантом честности и надежности игровых автоматов Mancala Gaming выступает комиссия по азартным играм Мальты – именно этот регулятор лицензировал разработчика. Документ подтверждает защищенность продуктов, сохранность конфиденциальности клиентов. Также слоты проходят тестирования у ведущих аудиторов – независимые лаборатории подтверждают, что игры работают на базе ГСЧ.

Программное обеспечение

Для разработки проектов компания использует фреймворк HTML5. Это позволяет выпускать адаптированные под компьютеры и мобильные гаджеты продукты. Игровые автоматы делятся на четыре группы, структура которых представлена полем 5х3 с 15, 10, 9 призовыми линиями, а также 5х4 и 25 выигрышными линиями. Каждая категория получила уникальный набор опций и бонусов.

Игровые автоматы разработчика выполнены в необычных тематиках, и бонусы адаптированы под сюжеты. Средний процент возврата достигает показателя 95.5%. Большинство реализов представлены на английском языке, и, несмотря на это, простой интерфейс позволяет оперативно разобраться в правилах и функционале игровых продуктов.

Monster Thieves (RTP – 95%)

Интересный игровой автомат, которому характерна привлекательная графика и анимация, красочные спецэффекты. Сюжет посвящен монстрам. Запустив слот, гемблер оказывается в опасном, но в интересном мире, где придется приложить немало усилий, чтобы победить странных существ. Действие происходит на игровом поле 5x4, где доступно более тысячи призовых линий. Для повышения шанса на выигрышах гемблер может использовать Wild, множитель и другие бонусные символы. Пощекочет нервы бонус-раунд, в рамках которого нужно угадать коробку с наградой.

Odin’s Fate Dice (RTP – 95%)

Игрок – верный помощник главного героя – Одина. Объединившись в команду, следует отправиться в Вальхаллу, чтобы силой или хитростью победить коварного врага по имени Фенрир. В течение игры слот выдает три риск-раунда. Когда на игровом поле появится колесо Удачи, бонусный режим запуститься автоматически – можно увеличить приз во много раз. Также автомат раздает множители, бесплатные вращения.

Mortal Blow Dice (RTP – 96.06%)

Слот адресован поклонникам такого вида спорта, как бокс. После запуска игрок окажется в зале, в центре которого размещена боксерская арена. Задача – наблюдать за боем боксеров и помогать любимцу. Скаттеры дают право на бесплатные вращения, а бонусный раунд, стартующий автоматически, позволяет во много раз приумножить выигрыш.