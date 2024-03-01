Сюжет Da Hona Bao Gold

Беспросветная бедность делала существование Хонг Бао весьма унылым. Женившись, он надеялся, что вторая половинка превратит его жизнь в сказку. Какое-то время так и было, пока супруга не заявила ему, что, мол, все, прости, прощай, я ухожу к богатому белому, чтобы есть каждый день!

Хонг Бао пришлось искать себе новую женщину. К счастью, ему быстро удалось обзавестись второй супругой. До определенного момента их жизнь напоминала почти идиллию, правда, очень аскетичную, но все же наполненную чувствами. Да только любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, поэтому вторая жена тоже покинула Хонг Бао. Супруга сделала ему ручкой и ушла к богатому черному – она тоже хотела есть каждый день и носить «брюлики».

Хонг Бао окончательно пал духом. Он пошел в святилище Великого дракона и стал молиться, умоляя помочь ему в сложной ситуации. Наконец стенания несчастного человека достигли небес!

Великий дракон спустился к Хонг Бао и спросил, от чего тот так сильно опечалился? И бедняк рассказал ему о своем горе. Великий дракон пожал плечами, мол, желание есть каждый день – абсолютно нормально, а вот ныть и канючить у судьбы лучшую долю, ни черта при этом не делая – пожалуй, не очень. Более того, божеству это показалось глупо и смешно.

Великий дракон посоветовал Хонг Бао стать фермером или ремесленником, если руки растут из плеч, а не откуда-то еще. Вкратце он рассказал простейший бизнес-план, который мог стать настоящим спасением для бедняка, отчаявшегося обрести хоть какую-нибудь радость в жизни.

Великий дракон улетел в свой мир, оставив Хонг Бао море информации для размышления. С ремеслами у того действительно было не очень, но стать фермером может каждый – почему бы и нет? Так в Поднебесной появился еще один крестьянин, который был готов пахать с рассвета и до заката ради собственного блага.

Хонг Бао выращивал фрукты в промышленных масштабах. Торговля шла успешно, и с каждым днем трудолюбивый крестьянин становился богаче. Он очень быстро смог позволить себе еду на все семь дней недели. Вскоре у него появились и другие блага, которые следует иметь каждому человеку, желающему жить более-менее сносно: большой просторный дом, хорошая одежда, книги, вкусное вино, женщины – Хонг Бао прямо-таки «поднялся» на продаже фруктов, особенно хорошо покупали мандарины!

Через пару лет бедняк превратился в обеспеченного человека, который мог позволить себе все. Разумеется, он снова женился на самой настоящей красавице! Все вокруг завидовали его успеху. Хонг Бао стал другим человеком, в котором от него прежнего не осталось практически ничего, кроме, довольной улыбающейся физиономии.

Однажды его посетил Великий дракон. Божество оказалось очень довольно успехами Хонг Бао и раскрыло ему секрет особого чая – стоило только глотнуть великолепного напитка, как сознание тут же переносилось в рай! Правда, уже через мгновение оно возвращалось обратно в мир людей, но никто не мешал снова отправиться в божественную реальность, сделав всего один глоток. Великий дракон назвал вкусный чай «Да Хонг Бао Голд».

Теперь имя трудолюбивого крестьянина знают все, хоть и произносят немного не так, как оно звучало на том китайском диалекте. Если вам когда-нибудь доведется попробовать одноименный чай, то обязательно вспомните того человека, благодаря которому Великий дракон принес «Да Хонг Бао Голд» в наш мир!