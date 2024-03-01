О провайдере Genesis Gaming

Genesis Gaming – известный разработчик, который начал заниматься разработкой программного обеспечения для казино с 2008 года. Американский бренд открыл офисы в Лас-Вегасе, Ванкувере и Лондоне. В первые годы деятельности производитель выпускал игры исключительно для офлайн-казино, но в 2011 году изменил политику и сфокусировался на разработке игровых автоматов для интернет-заведений.

В портфолио компании более 120 слотов с интересными сюжетами, продвинутыми бонусными системами. Компания выпускает в среднем по 8-10 новинок ежегодно, при этом каждая позиция сохраняет безупречный уровень исполнения. Автоматы наделены прекрасной графикой, тематической музыкой и звуками, адаптированы к современным мобильным гаджетам и компьютерным устройствам. Большинство слотов получили опцию джекпотов.

Сегодня Genesis Gaming сосредоточен на разработке высококлассного софта, который способен удовлетворить взыскательного потребителя и оператора, предоставляющего азартные услуги. Качество продукции было замечено другими студиями, поэтому некоторые слоты производятся с участием ведущих специалистов именитых брендов, в том числе и с Microgaming.

Компания располагает официальным сайтом, где опубликованы обзоры всех игровых автоматов, регулярно размещаются новости, предложения для игроков и казино. На веб-ресурсе можно подробно ознакомиться с характеристиками слотов, поиграть в демонстрационные версии.

Лицензирование

Несмотря на ранний старт, компания получила лицензии только в 2015 году. Провайдер прошел проверку Комиссией по азартным играм Великобритании. Чуть позже были получены разрешительные документы Олдерни и Кюрасао, что дает возможность предлагать продукцию на страницах сайтов европейских казино.

Запуская слот от Genesis Gaming, игрок может быть уверен, что имеет дело с честной во всех отношениях игрой – продукты сертифицируются известными независимыми лабораториями, что подтверждает случайное формирование комбинаций и позволяет защитить автомат от вмешательства третьих лиц.

Программное обеспечение

При разработке слотов Genesis Gaming применяется фреймворк HTML5, благодаря которому все слоты адаптированы к смартфонам, планшетам, стационарным компьютерам и ноутбукам. Поддерживается работа в сочетании с операционными системами Windows, iOS, Android, iPadOS.

Профессионалы в сфере гемблинга выделяют фишку Genesis Gaming – это легкая интеграция в различные платформы. Для создания слотов применяют метод шифрования SSL, который обеспечивает безопасность данных клиентов.

В коллекции Genesis Gaming есть слоты различных жанров, в том числе и олдскул, практически полностью повторяющий аппараты, установленные в наземных казино. Гемблеры могут рассчитывать на интересный досуг в сочетании со слот-машинами на тему кино и мультфильмов, древних цивилизаций, космоса.

Интересные слоты

Jason’s Quest (RTP – 94.5%)

Слот посвящен Древней Греции. Здесь игроку предстоит углубиться в мифы того времени и стать помощником Джейсона. Задача – найти Золотое Руно. Естественно, не обошлось и без персонажей, которые всячески препятствуют достижению поставленной целей – предстоит побороть циклопа. В автомате предусмотрена система фриспинов, бонус-раунды, реализованы уровни.

Temple of Luxor (RTP – 97.1%)

Автомат на тему Древнего Египта. Отправившись в путешествие, игроку нужно найти богатства Бога Люксора. В слоте предусмотрено два игровых поля формата 5x4, что указывает на возможность часто собирать призовые комбинации. Бесплатные вращения, риск-раунды, джокер – сильные стороны игрушки.

Gods of Giza( RTP – 96.13%)

В этой слот-машине гемблер познакомится с божеством Гизи. Яркий, красивый слот порадует плавным геймплеем и множеством бонусов, включая фриспины, дикие и скаттер-символы, множители.