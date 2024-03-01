Genesis Gaming
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Обзор провайдера Genesis Gaming

Год основания
Год основания: 2008
Страна
Страна: США
Город
Город: Лас-Вегас
Владелец
Владелец: Стив Майстрич
Игры
Игры: слоты
Сервер
Сервер: gen-game.com
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О провайдере Genesis Gaming

Genesis Gaming – известный разработчик, который начал заниматься разработкой программного обеспечения для казино с 2008 года. Американский бренд открыл офисы в Лас-Вегасе, Ванкувере и Лондоне. В первые годы деятельности производитель выпускал игры исключительно для офлайн-казино, но в 2011 году изменил политику и сфокусировался на разработке игровых автоматов для интернет-заведений.

В портфолио компании более 120 слотов с интересными сюжетами, продвинутыми бонусными системами. Компания выпускает в среднем по 8-10 новинок ежегодно, при этом каждая позиция сохраняет безупречный уровень исполнения. Автоматы наделены прекрасной графикой, тематической музыкой и звуками, адаптированы к современным мобильным гаджетам и компьютерным устройствам. Большинство слотов получили опцию джекпотов.

Сегодня Genesis Gaming сосредоточен на разработке высококлассного софта, который способен удовлетворить взыскательного потребителя и оператора, предоставляющего азартные услуги. Качество продукции было замечено другими студиями, поэтому некоторые слоты производятся с участием ведущих специалистов именитых брендов, в том числе и с Microgaming.

Компания располагает официальным сайтом, где опубликованы обзоры всех игровых автоматов, регулярно размещаются новости, предложения для игроков и казино. На веб-ресурсе можно подробно ознакомиться с характеристиками слотов, поиграть в демонстрационные версии.

Лицензирование

Несмотря на ранний старт, компания получила лицензии только в 2015 году. Провайдер прошел проверку Комиссией по азартным играм Великобритании. Чуть позже были получены разрешительные документы Олдерни и Кюрасао, что дает возможность предлагать продукцию на страницах сайтов европейских казино.

Запуская слот от Genesis Gaming, игрок может быть уверен, что имеет дело с честной во всех отношениях игрой – продукты сертифицируются известными независимыми лабораториями, что подтверждает случайное формирование комбинаций и позволяет защитить автомат от вмешательства третьих лиц.

Программное обеспечение

При разработке слотов Genesis Gaming применяется фреймворк HTML5, благодаря которому все слоты адаптированы к смартфонам, планшетам, стационарным компьютерам и ноутбукам. Поддерживается работа в сочетании с операционными системами Windows, iOS, Android, iPadOS.

Профессионалы в сфере гемблинга выделяют фишку Genesis Gaming – это легкая интеграция в различные платформы. Для создания слотов применяют метод шифрования SSL, который обеспечивает безопасность данных клиентов.

В коллекции Genesis Gaming есть слоты различных жанров, в том числе и олдскул, практически полностью повторяющий аппараты, установленные в наземных казино. Гемблеры могут рассчитывать на интересный досуг в сочетании со слот-машинами на тему кино и мультфильмов, древних цивилизаций, космоса.

Интересные слоты

Jason’s Quest (RTP – 94.5%)

Слот посвящен Древней Греции. Здесь игроку предстоит углубиться в мифы того времени и стать помощником Джейсона. Задача – найти Золотое Руно. Естественно, не обошлось и без персонажей, которые всячески препятствуют достижению поставленной целей – предстоит побороть циклопа. В автомате предусмотрена система фриспинов, бонус-раунды, реализованы уровни.

Temple of Luxor (RTP – 97.1%)

Автомат на тему Древнего Египта. Отправившись в путешествие, игроку нужно найти богатства Бога Люксора. В слоте предусмотрено два игровых поля формата 5x4, что указывает на возможность часто собирать призовые комбинации. Бесплатные вращения, риск-раунды, джокер – сильные стороны игрушки.

Gods of Giza( RTP – 96.13%)

В этой слот-машине гемблер познакомится с божеством Гизи. Яркий, красивый слот порадует плавным геймплеем и множеством бонусов, включая фриспины, дикие и скаттер-символы, множители.

Игры провайдера
Savanna King XL
Savanna King XL
Mirror of Magic
Mirror of Magic
Temple of Luxor
Temple of Luxor
Wu Xing
Wu Xing
Attack of the Zombies
Attack of the Zombies
Super Wilds
Super Wilds
Bounty Hunter
Bounty Hunter
Leprechaun Legends
Leprechaun Legends
Gods of Giza
Gods of Giza
Da Hona Bao Gold
Da Hona Bao Gold
Emperor’s Diamonds
Emperor’s Diamonds
Reindeer Wild Win XL
Reindeer Wild Win XL