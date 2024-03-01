Сюжет Demon Pots

Фрэнк не верил ни в бога, ни в черта, ни в зону пятьдесят один – он был насквозь приземленным человеком, который не собирался тратить ни секунды своего драгоценного времени на всякую белиберду. Конечно, ему приходилось бывать в церкви на похоронах родственников, но, если бы не эти чертовы приличия, то ноги бы его там не было! Однажды супруга Фрэнка, которая после завершения карьеры порноактрисы стала ревностной католичкой, принесла домой книгу, изъятую у пятилетней ученицы воскресной школы. На кожаной обложке черного цвета краснело название, отпечатанное готическим шрифтом: «Сатанизм для начинающих».

Фрэнк интереса ради решил полистать литературу, которой нынче увлекаются детишки. Надо сказать, он так не удивлялся с тех пор, когда в колледже стритизерша Аманда сняла перед ним сверкающие трусики. Ну, в смысле, она оказалась... стриптизером, но это совсем другая история!

Фрэнк читал о жертвоприношениях, о приобретении магической силы, о колдовстве и прочих инфернальных штуках, которые любят показывать киношники в фильмах ужасов. Перелистнув предпоследнюю страницу, он наткнулся на описание способа продажи собственной души. Это был достаточно простой ритуал – для его выполнения требовался только уголь, пара капель крови и ромашка.

Вообще Фрэнк хотел шутки ради напугать жену, а потом подумал, а что если это хоть чуть-чуть да правда? Почему бы не продать бесполезную душу за хорошие денежки?! Господи, да можно будет погасить ипотеку за дом!

Несмотря на скептическое отношение к сверхъестественному, Фрэнк решил встать на путь сатаниста. Он взял книгу, лоток со свежей говядиной, которую супруга принесла из магазина, уголь из камина и пошел в гараж. Положив нужные принадлежности на стеллаж, начинающий сатанист сходил до клумбы в саду и вернулся с ромашкой.

Фрэнк начертил пентаграмму, нарисовал магические символы, вылил немного крови из лотка с мясом, положил ромашку и пробормотал тарабарщину из книги. Только он подумал, что ему, пожалуй, пора в психушку, как стены гаража охватило пламя, а из пентаграммы показался рогатый демон, сжимающий в руке трезубец!

Фрэнк ожидал увидеть злобного ублюдка, поедающего грешников заживо и запивающего свою еду кровью невинных детей, но вместо него появился достаточно милый парень. Оказалось, это был не сам дьявол, а одно из его доверенных лиц, занимающихся выкупом душ.

Демон предложил продавцу, который стоял, уронив челюсть, несколько даров: корону власти, мешок золотых слитков, кейс, набитый пачками тысячедолларовых купюр, трезубец зла и подковы чертовской удачи. Чемодан наличных реализовать было проще простого! С золотом все обстояло несколько сложнее, однако денег с него можно выручить гораздо больше.

Корона власти позволяла в самый короткий срок занять видное положение в обществе. Трезубец демон рекомендовал взять тем, кто хочет уничтожать врагов одним ударом – от недругов не останется ни следа! Главное вспарывать брюхо там, где нет лишних глаз. А подковы чертовского везения достаточно повесить дома и все – с этого дня сам дьявол будет следовать за человеком по пятам и всячески помогать во всех начинаниях.

Наконец, Фрэнк поднял упавшую челюсть. Демон смотрел на него и ждал ответа. В его руках появился договор и авторучка – оставалось только вписать дар и поставить автограф. Помогите Фрэнку выбрать самый лучший дар!