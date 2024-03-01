О провайдере Pragmatic Play

Pragmatic Play – популярный гемблинг-провайдер, который вышел на профильный рынок в 2015 году, и благодаря качественным продуктам быстро завоевал доверие и популярность со стороны заинтересованной аудитории. Головной офис бренда расположен на Мальте, а также функционируют представительства на Филиппинах, в Великобритании и в других странах.

Будучи новичком в сфере азартных игр, разработчик Pragmatic Play акцентировал внимание не только на качестве, но и на безопасности ПО. Софт производителя подтверждён ведущими лабораториями: Gaming Labs, BMM.

Гемблинг-продукты Прагматик Плей не остались незамеченными сообществом. Уже спустя год после старта бренд был номинирован в рамках премии EGR Awards, и получил две награды: Rising Star за достижения в области iGaming, и «Игра года» за автомат Hot Safari.

Сегодня разработчик выпускает софт для компьютерных и мобильных платформ с разными операционными системами. Игры переведены более чем на 30 языков, поддерживают десятки валют. В портфолио доступно 300+ развлечений, представленных в категориях: Table, Live, Slots.

Слоты компании понравятся гемблерам, которые отдают предпочтение автоматам с высоким RTP, щедрыми бонусами. Эти преимущества в развлечениях от Pragmatic Play сопровождаются детально проработанной графикой, красивым звуковым сопровождением, упрощенным управлением.

Лицензирование

Игровые продукты компании имеют высокий процент Return-to-Player. Так, в live-зале показатель RTP достигает 99.65%, в слотах – в среднем составляет 96%. Прозрачность и справедливые результаты подтверждены аттестованными регуляторами.

Игры от Pragmatic Play периодически подвергаются проверке со стороны независимых лабораторий на предмет честности. Софт сертифицируют: Gaming Lab International, Malta Gaming Authority, Quinel, Gaming Associates. В результате игроки могут быть уверены в справедливых и непредвзятых результатах игровых автоматов. Также ПО тестируется Генератором псевдослучайных чисел.

Деятельность провайдера лицензирована в более чем 20 государствах, что дает возможность Pragmatic Play официально оказывать пользователям гемблинг-услуги. Бренд имеет лицензии: Румынии, Великобритании, Мальты, Кюрасао и еще десятка стран. Компания действует согласно правилам ответственной игры в любой из юрисдикций.

Программное обеспечение

Программное обеспечение Pragmatic Play базируется на технологиях HTML5 и Flash. Благодаря этому в слотах игроков ожидает детализированная графика, большое количество интересных героев и ярких символов. За счет увлекательных сюжетов и продвинутых механик, развлечения провайдера привлекают внимание гемблеров со всего мира.

При разработке слотов команда Прагматик Плей интегрирует проверенные временем и новые технологии, обеспечивающие простоту управления и упрощенные правила. Также стоит отметить кроссплатформенность развлечений – весь софт адаптирован под операционные системы Windows, MacOS, Android, iOS и др. Развлечения можно запускать с компьютеров, смартфонов, планшетов любых производителей.

Интересные слоты от Pragmatic Play

В портфолио компании размещено более трех сотен игровых продуктов. Каждый пользователь может подобрать интересное и щедрое решение, например:

SWEET BONANZA

Дата выхода: 2019

RTP – 96,51%

Max выигрыш – x21.100

Волатильность – выше среднего.

Игровой автомат приглашает игроков в путешествие по сюрреалистическому сладкому миру Вилли Вонка. На фоне тортов, леденцов и прочих сладостей слот предлагает получить денежные призовые на 6 барабанах и 5 рядах. Реализована кластерная система выплат. Символы в SWEET BONANZA представлены яркими фруктами и сладостями, есть Scatter, который дает x100 от ставки. Присутствует бонус в виде фриспинов, а также опция Tumble, активирующая каскад побед после удачного вращения.

UGAR RUSH

Дата выхода: 2022

RTP: 96,50%

Max выигрыш: 000

Волатильность: высокая

После запуска слота перед игроком открывается мир сладостей – леденцы вместо деревьев, холмы из шоколада, облака из мороженного. Набор символов – мармеладные фигурки, а весь дизайн выполнен в мультяшном стиле. Слот включает игровое поле 7x7, при этом классические призовые линии здесь отсутствуют. Вместо них используется кластерная система выплат. Игровой автомат выдает призовые относительно нечасто, но они отличаются крупными коэффициентами. Реализована бонусная функция Bonus Buy.

BIGGER BASS BONANZA

Дата выхода: 2021

RTP: 96,71%

Max выигрыш: x4000

Волатильность: высокая

Слот, который понравится любителям рыбалки. Игра отправляет на берег океана, где игроку предстоит заняться рыбной ловлей со всевозможной наживкой и снастями. В процессе гемблера ждут фриспины, выигрыши каскадного типа, скаттеры, рискованные раунды, а также вайлды, многократно увеличивающие призовые.