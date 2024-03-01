Сюжет Emperor’s Diamonds

Император Хунь постоянно вел войны с внешними соседями или вступал в междоусобицы, укрощая непокорных вассалов, которые спали и видели себя на месте повелителя Поднебесной. Он не проиграл ни разу! Одержав победу в очередной войне, император Хунь обирал проигравшего до нитки, забирая себе все сокровища противника.

Когда сражаться стало не с кем, повелитель остепенился и решил заняться внутренней политикой. Император превратил Китай в процветающую страну, которая стала едва ли не в самой сильной державой во всем мире.

За годы правления властелин Поднебесной скопил несметные богатства: золото, драгоценности, артефакты – все это должно было достаться кому-то третьему, потому как наместник богов так и не завел детей вплоть до преклонного возраста. Правда, он все равно не желал расставаться со своим добром – мучимый «жабой», император Хунь хорошенько припрятал сокровища незадолго до смерти.

Чего только не было в коллекции ценностей! В том числе и карты богов, которыми император пользовался постоянно, задавая вопросы и получая один из вариантов ответа: «да», «нет», «может быть, но мы ни за что не ручаемся». Многие люди дорого бы дали, чтобы обзавестись подобными советниками, которые помогут найти верное решение в любой ситуации.

Медальон долголетия позволил императору прожить почти двести лет. С каждым годом его репутация как наместника богов становилась все крепче – в какой-то момент люди и вовсе подумали, что великий Хунь будет жить вечно!

В коллекции императора хранилось просто невероятное количество алмазов с великолепной огранкой. Из дворца в мир просочились слухи, будто бы у повелителя их более сорока огромных сундуков! Стоит только заполучить один такой и все – денег хватит на всю жизнь... или даже на несколько.

Медальон долголетия позволял отсрочить смерть на долгие годы, однако он не спасал разум от старения. Где-то на сто втором году жизни император Хунь окончательно впал в паранойю – ему постоянно казалось, что его хотят отравить, зарезать и просто прибить по голове ради ключа от сокровищницы.

В конце концов повелитель приказал перепрятать свои богатства, а людей, которые носили сундуки, казнил, чтобы они никогда и никому не могли проболтаться о том месте, в котором теперь хранятся сокровища. Через двадцать лет император Хунь решил, будто этого мало!

Властелин Поднебесной, из которого к тому времени сыпался песок, приказал найти мага, способного создать замок на волшебных печатях и доставить его к хранилищу. В назначенный день советники выполнили приказ и мастер рун заколдовал ворота в святилище, которое император превратил в сокровищницу. Когда дело было сделано, властитель Поднебесной разобрался со всеми присутствующими, застрелив их из лука.

Правда, одному из советников пришлось покончить с собой – у повелителя так некстати закончились стрелы! Когда верный подданный свел счеты с жизнью, император Хунь отправился обратно во дворец. По пути у него прихватило сердце: властелин Поднебесной рухнул под куст, как мешок риса, и испустил дух.

А тот советник оказался вовсе не идиотом – ему хватило ума притвориться мертвым, но не сводить счеты с жизнью. Избежав смерти, он запомнил то самое место и рассказал своим потомкам о сокровищнице. Ее местонахождение передавалось от отца к сыну, которые безуспешно пытались снять магические печати. Кстати, мы тоже знаем где она! Хотите, проводим? Вдруг у вас получится открыть волшебный замок – тогда вы станете самым богатым человеком в мире!