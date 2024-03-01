О провайдере Fantasma Games

Провайдер Fantasma Games – разработчик азартных развлечений родом из Швеции. Компания впервые заявила о себе в 2016 году и быстро завоевала нишу – ее продукция представлена в лучших онлайн-казино. Провайдер распространяет игровые автоматы посредством сервиса Microgamings Quickfire, а также сотрудничает с создателями успешных слотов, в том числе и с Yggdrasil. Бренд приобрел права на лицензию MegaWays, и активно использует ее для создания собственных продуктов.

Fantasma Games разработали и представили широкой аудитории первую азартную игру через год после основания, и она завоевала внимание многих игроков. На сегодня в портфолио бренда представлено около трех десятков слотов, которые размещены на площадках двух сотен онлайн-казино.

Новички индустрии развиваются не динамично, но уверенно. Их слоты имеют красивый визуал, детально проработанные механики. Более того, компания внедряет передовые технологии в свои наработки, так как стремится предложить гемблерам нечто больше, чем стандартный слот с барабанами и красочными символами. С высокой вероятностью в ближайшем будущем бренд станет обладателем награды за любовь к экспериментам.

Лицензирование

Особое внимание разработчик уделяет безопасности своей аудитории. Стремясь предложить качественные услуги, компания получила несколько лицензий, в частности от регуляторов Мальты и Великобритании. Все игровые автоматы разработчика проходят проверку в независимой лаборатории eCOGRA, специалисты которой подтверждают честность и соответствие продуктов установленным в индустрии правилам и стандартам.

Программное обеспечение

Линейка игровых автоматов от Fantasma Games имеет интересные сюжеты и игровые механики. Так, игроку доступны классические слоты на 5 барабанов с 20 выигрышными линиями, а также автоматы на 6 барабанов с 50 тыс. MegaWays lines.

Все слоты адаптированы к работе на стационарных компьютерах, ноутбуках, мобильных устройства, а также имеют высокий уровень отдачи, варьирующий от 95 до 98%. Это гарантирует гемблерам не только комфортный, но и прибыльный игровой процесс. Каждый автомат наделен уникальными опциями. К примеру, небезызвестный Flower Fortunes предлагает 5 бонус-раундов, а также случайный модификатор барабанов.

Основная цель компании – создавать продукты, которые способны погрузить игрока в нестандартный гемблинг-процесс. Компания успешно расширяет опыт разработки игр на мобильные девайсы. Также бренд работает над принципиально новыми решениями для казино – игры с виртуальной реальностью появятся на площадках заведений в ближайшие годы.

Интересные слоты

Heroes Hunt 2 Megaways (RTP – 96.49%)

Слот с интересной идеей, в рамках которой гемблеру предстоит посетить старинный заброшенный замок, где скрыты несметные сокровища. На игровом поле расположены барабаны 6x6, и более 46 500 вариаций линий для выплат. Можно получить порцию бесплатных вращений, респины, расширяющиеся вайлды, множители, способные во много раз увеличить призовые. Особенность продукта – автоматическая смена визуального ряда, система уровней.

Rich Raptors (RTP – 96%)

Игровой автомат 6х4 с 4000 призовых линий приглашает в увлекательное путешествие в параллельную вселенную, в которой все отличается от привычной жизни. Здесь человек делает то, что когда-то доводилось выполнять динозаврам. Слот оснащен фриспинами, множителями, рискованными раундами, специальными символами.

Desert Shark (RTP – 96.33%)

В слоте обыграна приключенческая тематика, где игроку предстоит вооружиться инструментом для поиска сокровищ. И передвигаться придется по довольно опасной пустыне. На помощь путешественнику придут специальные символы, множители, бесплатные вращения. Слот отличается высокой волатильностью.