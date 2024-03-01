Mystic Spells
Видеообзор
DEMO

Обзор Mystic Spells

Количество линий
Количество линий: 15
RTP
RTP: 96.01%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Mystic Spells

Наконец, Эйб закончил школу магии! Новоиспеченный волшебник получил диплом и назначение на службу в Астральную башню – там как раз освободилось место! Правда, Эйба немного смущало то, что прошлый волшебник погиб при весьма загадочных обстоятельствах. Впрочем, в министерстве его смерть квалифицировали как несчастный случай, произошедший из-за нарушения техники безопасности при работе с заклинаниями. А означала бюрократическая формулировка следующее: ничего страшного не произошло – жизнь продолжается, и исследования – тоже!

Через несколько дней Эйб прибыл в Астральную башню, которая находилась в уединенном месте на другом конце королевства. Оказалось, что здесь больше нет ни одного мага и новому исследователю придется работать в гордом одиночестве.

Эйб осмотрел подвал и этажи, добравшись с самого низа до чердака. Надо сказать, в башне царил умопомрачительный бардак, словно кто-то перевернул вверх дном книги, свитки и алхимические приборы. Новому обитателю Астральной башни пришлось провести за уборкой по-крайней мере три часа, если не больше.

Сражаясь с бардаком, Эйб обнаружил стеклянные пузырьки со светящейся жидкостью разного цвета. Кроме того, ему удалось найти таинственные свитки, на которых были записаны заклинания. Он навел в башне полный порядок и решил прочитать волшебные пергаменты...

Увы, ничего не произошло: хотя Эйб прочитал формулы правильно, заклинания почему-то не работали. В одном из свитков маг нашел символ, изображенный на пузырьке с зеленой жидкостью, в другом – желтой... обозначения были очень маленькими, можно сказать, едва различимыми.

Эйб решил воспользоваться бутылочками. Он глотнул немного зелья из пузырька, светившегося зеленым светом, и прочитал свиток – в ту же секунду у него многократно прибавилось магических сил! Затем волшебник попробовал другое заклинание, выпив из бутылочки фиолетового зелья, и во дворе перед башней вырос огромный светящийся гриб, на котором росли самые настоящие кристаллы!

И ежу было понятно, что работу мага, который жил в башне до Эйба, следует изучить гораздо глубже. Ну а наш герой никуда не торопился, поэтому стал внимательно вникать во все нюансы, указанные в записях покойного.

Судя по содержанию дневника, погибший волшебник изучал феномен телепортации и пытался научиться управлять бесконтрольным явлением, возникающим там, где происходит сопряжение магических волн противоположной природы. Эйб загорелся той же самой идеей! Еще бы, ведь если затея выгорит, то так недолго и до места королевского мага, который является одной из первых фигур при дворе!

Эйб прочитал остальные заклинания, которые позволяли телепортировать самые разные объекты из других миров. И вот очередь дошла до красного пузырька с особой крышкой – на ней была изображена гнусная рогатая морда. Разумеется, Эйб решил узнать, кому принадлежит странная физиономия: он выпил эликсир и прочитал таинственное заклинание...

В одно мгновение перед ним предстала крылатая горгулья с когтистыми лапами! Эйб пробовал усмирить чудовище магией, но его сил не хватало, чтобы сладить с выходцем из другого мира. Закрываясь крыльями, горгулья неторопливо подошла к перепуганному магу, стрелявшему зарядами из последних сил, и откусила голову. Пробурчав что-то невразумительное, чудовище открыло портал в свой мир и исчезло, словное его никогда и не было в нашей реальности. Просто нечего быть любопытной Варварой – тогда нос целее будет, и голова на месте останется!

Провайдер
Fantasma Games
Fantasma Games
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker