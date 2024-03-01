Сюжет Flower Fortunes Supreme

У графа Самодурио был огромный сад, за которым ухаживал трудолюбивый садовник Джузеппе. Все свое время от посвящал цветам, растениям и кустарникам, вкладывая в них уйму сил. Сад выглядел просто великолепно!

Однажды граф Самодурио гулял среди лужаек, грядок и клумб, разглядывая результаты трудов Джузеппе. Что и говорить, садовник поработал на славу! Но граф не просто так носил свою фамилию: разумеется, он нашел, до чего докопаться – он не увидел ни одного особенного цветка!

Джузеппе недоуменно разводил руками, пытаясь объяснить графу, мол, новых цветов до сих пор не придумал, а все остальные – они растут в вашем саду и радуют глаз! Но тот и слышать ничего не хотел. Граф Самодурио приказал слугам выпороть садовника.

На следующий день он снова пришел к Джузеппе и спросил, не придумал ли тот чего-нибудь такого? На это садовник ответил ему, мол, моя работа – ухаживать за садом, а выдумками я заниматься не умею! Граф Самодурио снова приказал выпороть несчастного Джузеппе. Так продолжалось две недели...

Наконец Джузеппе понял – граф просто так не отстанет! Когда в очередное прекрасное утро его снова выпороли, садовник наложил на пятую точку целительный компресс и отправился в гости к знакомому алхимику – вдруг ученый муж подкинет ему какую-нибудь дельную идею! Потому как если графа Самодурио не удивить чем-нибудь эдаким, то зад Джузеппе попросту отвалится...

Садовник пришел к алхимику просить помощи и показал истерзанное седалище. Приятель Джузеппе сочувственно покивал и согласился помочь несчастному. Алхимик поковырялся в своей библиотеке и отыскал книгу, в которой некто описывал, как вырастить золотые цветы на отваре из искусственных кристаллов. Джузеппе поблагодарил его и поспешил к графу, надеясь спасти измученное седалище от дальнейших истязаний, которые превратились в самую настоящую пытку.

Садовник рассказал хозяину о золотых цветах. Граф выслушал его и назидательно погрозил пальцем – вот же, может, когда захочет! Укрепившись в своем мнении относительного того, что слуг надобно пороть как можно чаще, он позвал к себе приказчика и потребовал найти подходящую почву для золотых цветов.

К сожалению, такой грунт удалось обнаружить только в горной долине, однако графа это не смущало. Он приказал Джузеппе переселиться туда и вырастить побольше золотых цветов. А уже потом, если овчинка будет стоить выделки, то так уж и быть, можно будет выделить для них место в саду, перевезти грунт, обустроить клумбы и т. д. и т. п.

Специально для Джузеппе граф заказал целую телегу искусственных драгоценных камней, которые стоили сущие гроши, и тот начал работать. Он высадил саженцы, ухаживал за ними, удобряя и поливая, а когда над землей показались побеги – начал поливать тем особым эликсиром, о котором было написано в книге алхимика.

Цветы росли на удивление быстро. Не прошло и пары недель, как весь участок был занят нераскрывшимися бутонами. Опытным путем Джузеппе удалось выяснить, что под каждый цветок следует наливать подкормку, сваренную из драгоценных камней определенного вида – тогда стебель вырастает выше самого высокого человека на свете! Бутон раскрывается, а там лежит сверкающий золотой самородок.

Узнав о достижениях Джузеппе, граф приказал забрать все золото, а цветы оставить там, где есть, наплевав на них безо всякого сожаления. Кстати, на том участке еще приличное количество нераскрывшихся бутонов. Возможно, вы успеете прибрать немного золотишка к рукам, пока сюда не явились слуги графа Самодурио!