Сюжет Fortune Llama

Вы хотите как следует затусить с дружной компанией? Тогда приходите в джунгли! Каждый год звери устраивают отвязную вечеринку, которая длится три дня, а то и поболее. Кто его знает, откуда эти прохвосты берут лучшее оборудование... да еще и умудряются играть, словно профессиональные диджеи!

Вечеринка начинается на закате и проходит на той самой части побережья, где джунгли заканчиваются, и дальше начинается бесконечный океан, протянувшийся до линии горизонта. Спросите у любого животного, хоть у последней макаки, и вам расскажут, как туда пройти. Правда, лучше обратиться к говорящему попугаю – остальные обитатели джунглей как-то не очень хорошо владеют человеческой речью и разобрать их указания будет, мягко говоря, непросто.

На вечеринку приходят все, у кого есть ноги. Да что там, сюда даже приползают! Но не беспокойтесь – змеи не хотят вылететь с грандиозной пати, и поэтому никого не кусают. Во время вечеринки запрещена охота и любые межвидовые распри. Это касается всех без исключения! То есть, кто с ружьем туда придет, тот от своей пушки, собственно, и погибнет. Ну или, по-крайней мере, лишится ее, а сам вылетит с вечеринки. Тусовщики редко допускают нарушения, но, если кому-нибудь придет в голову выкинуть что-то неподобающее, то гориллы, выполняющие обязанности охранников, раскрутят его за ноги и зашвырнут подальше в джунгли!

Вечеринка не обходится без конкурсов, в которых могут участвовать все без исключения. Обычно в мастерстве состязаются диджеи. Впрочем, конкурсы танцоров тоже проводятся довольно часто. А победителей ожидает награда...

Неподалеку в джунглях есть заброшенный храм, в котором много лет назад племя дикарей поклонялось своим богам. Видимо, их покровители больше всего на свете любили драгоценности – это единственная причина, которая объясняет, откуда там столько разных камней! Звери поняли, что бриллианты имеют для людей огромную ценность и поставили у храма охранников – только попробуйте заглянуть внутрь без разрешения совета старейшин, и тогда могучие тигры отгрызут вам голову!

В прошлом году на вечеринке снова мог зажечь любой тусовщик, способный завести толпу. Победителю, который справится с этой задачей, в награду полагался алмаз. Огромный такой и, разумеется, ограненный, как и положено ювелирному изделию высшей категории! Интересно, как дикари, жившие сотни лет назад, смогли изготовить такой шедевр – похоже, без богов тут не обошлось...

В прошлом году звери отжигали, как могли! На танцполе тусовались зебры, гориллы, фламинго и прочие любители хороших вечеринок, однако никому из них не удалось перещеголять ламу! Он был чертовски хорош и умудрился заткнуть за пояс всех остальных, по-крайней мере, на общем голосовании ему присудили абсолютную победу.

Лама получил свой алмаз и вскоре исчез из джунглей. Говорят, самый лучший тусовщик переехал в город к людям. Возможно, он теперь собирается покорять другие клубы и открывать для себя новые горизонты в мире тусовок.

Алмаз стоил целое состояние! Лама построил себе огромную виллу и к нему всегда приходили гости, которые устраивали отвязные вечеринки.

Кстати, там всегда рады новым людям! Если вы хотите хорошо отдохнуть, то обязательно приходите и погрузитесь в атмосферу драйва, веселья и положительных эмоций! А еще вы можете попробовать выиграть алмаз и стать обладателем огромной виллы или на что вы там захотите потратить свой приз...