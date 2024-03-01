Сюжет Volatile Egypt Dream Drop

Фараон Тамунатри трагически умер. По версии первых вельмож, наместник Амона Ра подавился ужином и отдал душу отцу всех богов. Впрочем, в простонародье гулял совершенно иной слух: якобы фараон захлебнулся в крови народа, который угнетал на протяжении почти полувека. Как бы там ни было, царица – красавица Ионитити осталась одна.

Жена покойного фараона восседала на троне, однако она прекрасно понимала, что долго так продолжаться не может – скоро начнутся распри, интриги, убийства и, возможно, ее жизненный путь неожиданно прервется из-за чьего-нибудь обостренного желания усадить свое седалище на трон. Единственным способом предотвратить смуту казалось лишь рождение сына, причем будущий фараон должен появиться на свет как можно скорее, чтобы его удалось выдать за отпрыска Тамунатри.

Осознав вышеупомянутый факт, царица начала кутить с самыми надежными вельможами, надеясь поскорее забеременеть. Увы, никаких признаков беременности не было и в помине. Впрочем, Ионитити не теряла надежды обзавестись потомством – в дело пошли и менее надежные вельможи, включая косых, кривых и хромых. После них царица перешла на чернь, от чего добрая половина дворцовых слуг прониклись к ней особой любовью больше прежнего. Тем не менее, брачные игрища царицы оставались безрезультатными.

Ионитити долго отказывалась признавать очевидный факт – у нее проблемы. Ни у вельмож, ни у стражи или слуг, ни у конюхов, ни у жрецов самых разных божеств. Проблема была именно в царице.

Ионитити созвала придворных лекарей, и те провели консилиум, в результате которого были подтверждены подозрения на бесплодие царицы. Разумеется, добрая правительница пожелала сохранить столь личную информацию в тайне, поэтому все эскулапы были скормлены львам. Она смотрела со слезами на глазах, как хищники доедают лекарей! Нет, Ионитити и вправду была очень лояльна к народу, просто доброта и другие сантименты отходят на второй план, когда речь заходит о собственном седалище и отчаянной попытке удержать его на престоле.

Царица отправилась к верховному жрецу, просить помощи и совета. К сожалению, тот мог помочь только на словах и предложил обратиться к древнему божеству, которое точь-в-точь копия Гора, правда, с несколько зловещими наклонностями. Имя его позабыли – еще бы, люди не говорили с ним уже несколько тысяч лет и старались не упоминать лишний раз, особенно перед едой или на ночь.

Ионитити была готова на все, лишь бы забеременеть. Получив энергичное согласие на любые жертвы, верховный жрец отправился с ней далеко в пустыню. Он привел ее к пирамиде, в которой обитало древнее божество, и предложил войти, показав на вход.

Ионитити пошла навстречу судьбе, надеясь зачать ребеночка по велению высших сил. Она вошла в пирамиду и осторожно продвигалась вперед, опасаясь попасть в ловушку. Жрец остался ждать ее снаружи, упорно отказываясь идти на аудиенцию к богу с сомнительной репутацией. А в ответ на упреки царицы в отсутствии у него мужества, тот парировал, мол, что он вообще евнух и в качестве доказательства задрал полу халата.

Ну что ж… может быть, вы поможете царице добраться до зала, в котором восседает забытый бог? В пирамиде довольно опасно, и ей определенно потребуется кто-то чуть более отважный, чем евнух, переминающийся у входа!