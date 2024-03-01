Сюжет Safari Sun

Однажды в саванне исчезло солнце! Как такое могло случиться?! Звери просыпались в полной темноте и снова ложились, думая, что утро еще не настало. Как же они ошибались…

Обитатели саванны ждали, когда солнце все же появится или, по-крайней мере, прояснится обстановка, исходя из которой можно будет определиться с дальнейшим планом действий. Увы, светило и не думало возвращаться. Жизнь как бы продолжалась, но почти в полной темноте – луна-то к тому времени уже давно исчезла с небосвода, а солнца все еще не было и в помине.

Тукан первым догадался, что дело – полная дрянь! Он полетел к своим приятелям, надеясь, что вместе им будет проще докопаться до причины странного и пугающего происшествия. Оказалось, лемуры знают ничуть не больше пернатого товарища. Они решили заглянуть к носорогу – может быть, заместитель царя зверей прояснит ситуацию… между тем тот по-прежнему продолжал развлекаться, катая камень по земле, и лишь иногда отвлекался от своего занятия, чтобы пожевать травы. Трое друзей спросили, в чем собственно дело, почему кругом царит тьма и от чего носорог ведет себя так, будто бы все происходящее – в порядке вещей!

Заместитель царя зверей, откровенно говоря, был очень сильным, но далеко не самым умным созданием в саванне. Он решил оставить все как есть, надеясь, что проблема рассосется сама по себе. Собственно, чего тут решать, заявил носорог, мол, солнца-то у меня все равно нет!

Тут лемуры предложили сходить в гости к орангутангу, который прослыл одним из самых мудрых жителей саванны. Возможно, он знает причину внезапного исчезновения солнца и подскажет, как вернуть его обратно!

Вчетвером они пришли в гости к мудрецу, который предположил, что всему виной гнев бога солнца. Люди украли священную маску, стоявшую на его алтаре двести лет, и теперь он решил наказать все живое. Хотя звери, в общем-то, не виноваты в людском «крысятничестве»…

Орангутанг предложил взять в честную компанию льва, потому как без царя вершить великие дела никак нельзя! Кроме того, он мог пойти к людям, напугать до потери сознания и забрать маску бога солнца.

Компания, возглавляемая орангутангом, нашла льва удивленно почесывающим гриву и смотрящим в темное небо. Мудрец обрисовал ему ситуацию и спросил, готов ли тот напугать вора до падучей, чтобы забрать украденную реликвию. Разумеется, лев согласился на авантюру, которая могла вернуть привычный порядок веще в жизнь саванны.

Орангутанг проводил царя зверей к стоянке племени и показал юрту шамана – именно он решил забрать маску, лежавшую на алтаре. Лев недолго думая пробрался в дом и откусил голову подлому воришке. К счастью, он остался незамеченным, благо кругом было темно, и люди ни черта не видели.

Лев вернулся, сжимая в пасти большую круглую маску. Вместе с остальными он отправился к алтарю бога солнца – орангутанг знал, где находится это место и мог отвести туда самым коротким путем.

Вскоре они пришли. Лев возложил маску на алтарь, а затем все попросили прощения у бога солнца. В ту же секунду тьма рассеялась! На небе появилось солнце, которое светило ярким светом, как ни в чем ни бывало. Жители саванны снова радовались жизни, а люди снова могли приехать на сафари и охотиться столько, сколько влезет…