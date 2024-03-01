Medallion Megaways
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Обзор Medallion Megaways

Количество линий
Количество линий: 64-46656
RTP
RTP: 96.23%
Max Win
Max Win: X23360
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Medallion Megaways

Будучи потомственным магом и предсказательницей, Элеонора повидала самых разных людей. К ней приходили домохозяйки, содержанки, степенные мужчины, молодежь, пожилые люди... и вот однажды к ней на прием записался Тед.

Клиент явился в назначенное время. Секретарь пропустила его в покои Элеоноры, которая уже ждала его, готовясь разложить карты. Тед начал буквально с порога жаловаться на свою проблему – женский пол его попросту игнорировал или откровенно воротил нос, строя козью морду!

Конечно, Элеонора согласилась помочь. Гадалка разложила карты, чтобы провести диагностику, и обнаружила негативную энергию, уничтожающую ауру Теда. С помощью волшебного медальона и заклинаний Элеонора избавила клиента от духов, которые мешали ему устроить личную жизнь.

Радостный Тед побежал домой, разумеется, предварительно заплатив крупную сумму. Правда, уже на следующий день он вернулся и снова начал жаловаться на отсутствие спроса у представительниц прекрасного пола. Элеонора снова провела диагностику, сделав несколько раскладов на картах, и обнаружила дух покойной матери Теда, которая никак не хочет отпускать любимого сыночка.

Волшебница взяла медальон, прочитала несколько заклинаний и, облегченно выдохнув, объяснила клиенту, что дух ушел, и все прошло успешно. Тед снова заплатил кругленькую сумму, а потом отправился домой, надеясь стать любимцем женщин. Ну или хотя бы вызывать у них чуть больше интереса, чем пакетик из-под чипсов, торчащий из мусорного бака.

И да, на следующий день Тед снова пришел к Элеоноре! Он рассказал о своих злоключениях, произошедших с ним накануне: малого того, что девушки по-прежнему чихать на него хотели, так одна еще и хорошенько зарядила ему каблуком промеж ног! К счастью, острая шпилька прошла мимо тестикул, поэтому врач по-быстрому заштопал Теда, и тот стал как новенький. Правда, пострадавшему на пару недель запретили вступать в половую близость, хотя это предостережение было излишним, потому что ему, собственно, никто и не предлагал.

Элеонора предложила провести комплексную диагностику с медальоном, картами и волшебным шаром – она предположила, что над Тедом тяготеет проклятие! Несостоявшийся Казанова согласился, печально вздыхая, и надеясь, что на этот раз все получится.

Элеонора колдовала, проводя медальоном у каждой чакры своего клиента. Наконец, она выяснила, в чем проблема – дело в родовом проклятии! Духи рассказали ей о предке Теда, который приобрел бешеный успех у женщин, отняв его у одного из своих далеких потомков. Заключив пакт с демоном, тот получил желаемое. А Теду приходится расплачиваться за хитрого пращура...

Элеонора согласилась снять проклятие. Конечно, это очень сложный и опасный ритуал, поэтому Теду пришлось как следует раскошелиться! Но чего не сделаешь ради личного счастья.

Элеонора долго-долго колдовала, и, наконец, справилась с порчей, мешавшей Теду жить нормальной жизнью. Она отложила медальон в сторону, упала на диван без сил предложила клиенту покинуть ее покои и уйти в новую жизнь, где женщины будут просто без ума от него.

Стоило Теду покинуть кабинет волшебницы, как та от души расхохоталась, поражаясь придурку, у которого смердит изо рта, зубы смотрят в разные стороны и пузо больше, чем у племенного хряка! Ну раз некоторым проще искать причину проблемы в астрале среди духов, то Элеонора с удовольствием им поможет. Разумеется, за хорошие деньги!

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