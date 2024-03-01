Сюжет Fatz’s Diner Gigablox

Фэтз устал плавать в реке и бегать по саванне! Так уж сложилось, что природа сделала его гиппопотамом. Ну а что еще делать огромному бегемоту, кроме как есть, купаться и ухаживать за самками? Но Фэтз был не такой, как большинство сородичей – он мечтал о самореализации! Правда, сделать карьеру в саванне непросто… собственно, здесь все занимались тем же самым, чем и бегемоты. Впрочем, иногда некоторые еще убегали от охотников или нападали на двуногих одиночек, пытаясь отомстить за убитых собратьев.

Фэтз поехал в город. Тут ему пришлось искать себе работенку, потому что в отличие от саванны, в городе еда не росла на улицах. Вакансии в зоопарке он не рассматривал – если в его стае об этом узнают, то однозначно перестанут уважать как бегемота.

Огромного обитателя саванны взяли на почетную должность грузчика на склад стройматериалов, правда, Фэтз быстро осознал, насколько это бесперспективное занятие. Конечно, буйволы, которые трудились вместе с ним, не разделяли его точку зрения, потому как в жизни их ничего не интересовало, кроме сочной травы.

Конечно, Фэтз оставил тупых животных, отработав всего одну смену. Получив причитающиеся деньги, он купил немного еды. Пока бывший грузчик сидел и кушал, в его сознание постучалась умная мысль: нужно работать в том направлении, в котором ты являешься экспертом или хотя бы имеешь какое-то представление о том, что происходи!

Фэтз отлично разбирался в еде. Более того, он был в этом настоящим экспертом! Вот так судьба занесла его в кафе. Фэтз трудился в должности повара, не покладая рук. А заодно он вникал во все происходящее в заведении.

Бегемот научился готовить, работать с персоналом, обслуживать посетителей и оформлять зал. Фэтз превратился в мастера на все руки, который мог быть полезен любому ресторатору. Тем не менее, ему категорически не хотелось работать на дядю, пусть даже очень доброго: во-первых, проклятая пятидневка способна отравить любую жизнь, во-вторых, владелец заведения будет забирать себе львиную долю прибыли, что, конечно, просто ужасно!

Фэтз открыл свое кафе, потратив все заработанные деньги. Первым гостем нового заведения стал крокодил – немного унылый клиент в синей шляпе сразу повеселел, когда съел большую порцию жареного мяса. Следующей пришла серна и попросила приготовить для нее легкий коктейль. Впрочем, допив напиток она попросила блюдо свежей травы, собранной на альпийских лугах с любовью – она искренне верила в то, что энергетика сильно влияет на вкус.

Потом в кафе заглянула мартышка. Наконец-такие обезьянка научилась пользоваться очками и устроилась работать менеджером в крупную компанию! Теперь мартышка зарабатывала достаточно денег, чтобы позволить себе хорошую порцию свежих бананов в кафе у Фэтза.

Следующим в кафе заглянул лев, который привык ни в чем себе не отказывать. Он по-царски заказал себе огромную порцию мяса, которая стоила кучу денег. Разумеется, Фэтз тут же обслужил льва, не забыв включить в счет роскошную улыбку, которая фигурировала в счете под названием «VIP-сервис для особых гостей».

Кафе «Обед у Фэтза» стало очень популярным! Деньги потекли к владельцу рекой, которая казалась нескончаемой. Остальным гиппопотамам из стаи Фэтза оставалось только завидовать своему собрату, оказавшемуся умнее, сообразительнее и проворнее остальных. А ведь мог бы сидеть со всеми остальным в грязной речке, как нормальный бегемот…