Yggdrasil
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Обзор провайдер Yggdrasil

Год основания
Год основания: 2013
Страна
Страна: Мальта
Город
Город: Слима
Владелец
Владелец: Фредерик Элмквист
Игры
Игры: слоты
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О провайдере Yggdrasil

Компания Yggdrasil Gaming была основана в 2013 году. Главный офис провайдера находится в Мальте, город Слима. Адрес: Triq Il-Torri 71 Sliema SLM 1609 Malta. В 2014 году провайдер презентовал свою собственную платформу iSense.

Софт компании Yggdrasil используют около 1000 казино по всему миру. Программное обеспечение этого производителя игр отличается надежностью и качеством. Игры работают стабильно без каких-либо проблем.

Программное обеспечение

Yggdrasil специализируется на создании игровых слотов для онлайн казино. На данный момент компанией разработано 130+ игровых автоматов и ассортимент постоянно увеличиваются, так как практически каждый месяц выходят новые игры.

Кроме слотов Yggdrasil не производит игр других направлений, так что Вы не сможете найти в интернете рулетку или покер от этой компании (или какой другой азартной игры).

Азартные игры этого провайдера отличаются очень красочной и качественной графикой, дизайнеры компании не даром едят свой хлеб. На данный момент у Yggdrasil самые красивые игры для онлайн казино. Дизайн слотов проработан до мелочей и очень приятен для глаза.

Что касается механики игровых автоматов то у этого провайдера она одна из самых разнообразных. Производитель не боится экспериментировать с различной механикой слотов, что приносит свои плоды и у Yggdrasil выходят настоящие шедевры, не только в графическом плане, но и по механике.

Средняя отдача в игровых автоматах этого провайдера 96%-98%.

ГСЧ (генератор случайных чисел) в слотах периодически проходит проверку в iTech Labs – это независимая лаборатория, которая имеет довольно большое влияние в игорном бизнесе.

Лицензирование

Yggdrasil прошел лицензирование во всех основных мировых регуляторах гемблинга.

Лицензии Yggdrasil:

  • Gidraltar Regulatory Authority.
  • UK Gambling Commission.
  • National Gambling Office Romania.
  • Malta Gaming Authority.

Данные лицензии позволяют компании работать официально по всему миру в большинстве мировых онлайн казино и букмекерских контор (там, где есть рубрика казино).

Слоты с большим Max Win

Если смотреть в целом, основная масса игровых автоматов Yggdrasil имеют Max Win среднего размера. Но все-таки у них есть несколько слотов с очень большим размером максимального выигрыша.

Мне бы хотелось выделить 2 слота, с большими Max Win, в них не только очень большой максимальный выигрыш, но и интересная концепция.

Слоты с большим Max Win:

  1. Casino Zeppelin Reloaded.
  2. 90K Yeti Gigablox.

Игровой автомат Casino Zeppelin Reloaded имеет внушительный размер максимального выигрыша: X42750, при этом RTP автомата = 96.4%.

Слот 90K Yeti Gigablox, как, наверное, Вы догадались от названия автомата 90К, имеет MAX WIN X90000, а RTP = 95.5%

В заключении этого обзора, хочется сказать, что компания продолжает выпускать высококачественные игры. Yggdrasil является одним из локомотивов онлайн гемблинга, которые не боится применять при производстве слотов – инновационные решения.

Игры провайдера
Fatz’s Diner Gigablox
Fatz’s Diner Gigablox
Peter Hunter
Peter Hunter
Enchanted Waters
Enchanted Waters
Going Wild in Vegas Wild Fight
Going Wild in Vegas Wild Fight
Notre-Dame Tales Gigablox
Notre-Dame Tales Gigablox
Thor Infinity Reels
Thor Infinity Reels
90к Yeti Gigablox
90к Yeti Gigablox
Raptor Doublemax
Raptor Doublemax
Golden Fish Tank
Golden Fish Tank
Neon Villains DoubleMax
Neon Villains DoubleMax
Rock Star Santa Multimax
Rock Star Santa Multimax
Diggin for Diamonds the Big Bonanza
Diggin for Diamonds the Big Bonanza
Excalibur vs Gigablox
Excalibur vs Gigablox
Mega Money Machine
Mega Money Machine
Animafia
Animafia
Juiced Duomax
Juiced Duomax
Rainbow Ryan
Rainbow Ryan
Rainbow Ryan 2
Rainbow Ryan 2
Skylantis 2 Wild Fight
Skylantis 2 Wild Fight
Runemakers Doublemax
Runemakers Doublemax
4 Fantastic Fish Gigablox
4 Fantastic Fish Gigablox
King Arthur 10k Ways
King Arthur 10k Ways
Nice Catch Doublemax
Nice Catch Doublemax
Nice Catch Doublemax 2
Nice Catch Doublemax 2
Sidewinder Doublemax
Sidewinder Doublemax
Frozen Age
Frozen Age
Tiki Runner Gigablox
Tiki Runner Gigablox
Legend of Dragon Wins Doublemax
Legend of Dragon Wins Doublemax