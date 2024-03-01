О провайдере Ganapati

Разработчик Ganapati начал выпускать игровые автоматы для онлайн-казино с 2013 года. Головной офис компании расположен в Лондоне, а также открыты японское, китайское, американское представительства. Дополнительные офисы стали необходимостью, ведь провайдеру было важно получить лицензии этих территорий. Через несколько лет после основания руководством было принято решение поменять направление деятельности. Если первые шаги связаны с разработкой и интеграцией программного обеспечения в казино, то после были попытки создавать компьютерные игры. Достаточно быстро бренд вернулся к начальной идее и приступил к разработке слотов.

Сегодня Ganapati – бренд международного уровня, который занял ведущие позиции в сфере iGaming. В команду разработчиков вошли специалисты из разных стран, а качество их совместной работы подтверждается портфолио, где представлены высококлассные игровые автоматы, а также продукты, созданные в партнерстве с другими компаниями.

Стиль слотов придется по душе поклонникам азиатской тематики, так как большая часть продуктов рассказывает о культуре и традициях Китая и Японии.

Лицензирование

Слоты разработчика Ganapati доступны игрокам из многих стран, что стало возможным за счет лицензий, выданных Комиссиями по азартным играм Мальты и Великобритании. Также бренд располагает сертификатами Кюрасао, Тайваня и других государств. Игровые продукт тестируются ведущими лабораториями, поэтому конечный пользователь может быть уверен в их честности.

Программное обеспечение

Большинство продуктов разрабатываются на основе HTML5 – игровые автоматы адаптированы к разными устройствам и операционным системам. Одинаково хорошо работают с браузеров смартфонов, планшетов и компьютеров.

Несмотря на то, что разработчик смещает фокус на классические игровые автоматы, многие позиции могут на достойном уровне соревноваться с казуалками. Так, слотам характерны: приятный звуковой ряд, возможность получить джекпот, каскадные вращения, фриспины, рандомное выпадение других бонусов. Это делает автоматы Ganapati популярными среди широкого круга гемблеров.

Компания заботится о безопасности клиентов, поэтому интегрирует в слоты многоступенчатые технологии, призванные защитить пользовательские и финансовые данные клиента. Все результаты генерируются случайным образом, а сведения не передаются третьим лицам. В работу слотов не могут вмешиваться игроки и руководство казино.

Интересные слоты

Shiba Inu (RTP – 96.06%)

Увлекательный слот на тематику братьев наших меньших. Здесь рассказывается история собак породы Сиба-Ину. Действие происходит на поле, включающем пять барабанов и 15 выигрышных линий. В качестве бонусов Shiba Inu предлагает бесплатные вращения, вайлды, которые появляются на экране в случайном порядке. Стильный слот со средней динамикой подарит массу отличного настроения.

Neo Tokyo (RTP – 96.09%)

Атмосферный и нестандартный игровой автомат, дизайн которого отсылает к тематике киберпанка. Игровое поле расположено на фоне стеклянной стены, которая усыпана каплями воды. В процессе игрок получит призовые опции, которые активируются автоматически случайным образом. Для помощи предусмотрены скаттеры, разноуровневые фриспины.

Dawn Of The Druids ( RTP – 95.87%)

Фэнтезийный слот, отправляющий азартного игрока в волшебный лес, в котором живут не только звери, но и эльфы. Фантастические персонажи – базовые символы игрушки, которые способны запустить риск-раунды, подарить бесплатные вращения.

Power of Elements (RTP – 95%)

Слот на тему четырёх стихий и драгоценных камней. Игровое поле формата 6x6 способно давать комбо, состоящее из дорогостоящих минералов. Скаттеры, вайлды, бесплатные вращения – эти и другие преимущества имеет Power of Elements.