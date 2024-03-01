Сюжет Awesome Penguin

Пингвины гораздо умнее, чем кажутся! Многие люди считают их забавными увальнями, которые целыми днями едят рыбу и катаются с горок, но это совсем не так. Вот, например, в одно далеком уголке Антарктиды пингвины построили целый город. Дома изо льда и снега выглядели просто великолепно – даже людям есть чему поучиться у «черно-белых» мастеров!

И вот в мире пингвинов появилась власть. Они решили доверить бразды правления кому-то одному – самому мудрому, способному вывести вид их вид на новый уровень. Пингвины провели выборы, и среди всех кандидатов самое большее число голосов набрал некто Адольф.

Победитель основал Пингвиландию. Адольф объявил, что во всех бедах этого мира, и особенно его страны, виноваты морские котики! А пингвинов он потребовал признать расой высших существ, которым все остальные просто обязаны прислуживать.

Наконец, морских котиков изгнали из Пингвиландии. А тех, кто не сумел сбежать, замучили в резервациях или заморили голодом. К тому времени, Адольф окончательно вышел из ума и захотел создать чудесного пингвина. Согласно доктрине правителя Пингвиландии, идеальный житель его государства должен иметь определенный рост, угол наклона тела при ходьбе, разрез глаз и, конечно, форму черепа. Проблема была в том, что самки никак не могли родить истинного пингвиландца! У всех малышей было что-то не так... вот Адольф и решил сделать чудесного пингвина с помощью науки.

Конечно, рехнувшийся диктатор Пингвиландии не собирался останавливаться на создании сверхпингвина. Он решил преобразовать и остальные виды! Правда, морские котики уплыли, куда подальше, а белые медведи, рыскавшие поблизости, могли сожрать диктатора вместе с безумными амбициями, поэтому Адольф решил начать с подводного мира.

Пингвины вылавливали огромных рыб, спрутов, осьминогов и других созданий, которых потом отправляли на опыты. Позже они взялись за птиц, имевших неосторожность пересечь воздушное пространство Пингвиландии.

Увы, а может и к счастью, опыты Адольфа сложно было назвать успешными. Скрещивание генов пингвинов и обитателей подводного мира оказалось безрезультатным. Ну, на самом деле появились новые виды, например, пингвиакула и пингвиосьминог, но толка от них было примерно столько же, сколько и от проклятых морских котиков. Адольф всякий раз приходил в ярость, когда узнавал о том, что вывести идеального пингвина и вывести формулу преобразования мира пока не удалось.

И вот однажды у берегов Пингвиландии показалось судно, плававшее под бело-сине-красным флагом. Моряки были очень удивлены, увидев целый город, вернее даже страну, обитатели которой занимались черт знает чем. Команда смотрела на следы пингвиньей цивилизации, ругалась матом и выдыхала спиртосодержащие пары.

Глядя на трехцветный флаг, Адольф почувствовал тревогу и ощутил компрессию в том месте, которое обычно соприкасалось с ледяным троном. Он скомандовал захватить корабль, а моряков взять в плен, но ничего не вышло. Команда судна отбила нападение...

Прогнав противника, матросы начали палить из корабельных пушек, которые разнесли Пингвиландию в два счета. Затем корабль уплыл. А умирающий Адольф смотрел ему вслед и беззвучно проклинал людей, едва шевеля слабеющим клювом.