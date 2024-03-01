Сюжет Monster Quest

Человека злее, чем Ворхис, еще поискать! Нет ничего удивительного в том, что он начал заниматься черной магией. Ворхису пришлось удалиться от людей. Впрочем, ни его, ни всех остальных это особо не опечалило – мало кто захочет иметь под боком такого соседа. И это было взаимно.

Ворхис ушел вглубь леса, надеясь спокойно работать над заклинаниями. С каждым днем он все больше погружался в черную магия, становясь подлинным мастером этого искусства. Каким-то образом люди прознали о способностях Ворхиса, и некоторые стали обращаться к нему с самыми разными просьбами. Черный маг никому не отказывал, требуя от своих клиентов лишь золота и драгоценных камней.

Многими людьми движут самые низменные инстинкты, среди которых желание нагадить ближнему своему является, пожалуй, одним из самых сильных. С годами народная тропа к святилищу Ворхиса становилась только шире, потому что народа по ней ходило все больше. Черный маг богател с каждым днем, набивая драгоценностями далеко не первый сундук.

Шли годы, и вот наконец в святилище злого волшебника пожаловала смерть. Костлявая взяла душу колдуна за глотку и утащила в небытие – о дальнейшей судьбе Ворхиса ничего неизвестно. Да и, честно говоря, людей она не особенно и беспокоила. Народ гораздо больше волновали сокровища, которые остались в святилище! Ворхис был человеком на редкость скупым и совершенно одиноким. Все то добро, которое ему принесли люди, теперь смиренно ожидало нового хозяина, лежа в сундуках.

Многие смельчаки пытались прибрать к рукам богатство черного мага. Да только судьба находчивых искателей чужого золотишка осталась покрыта мраком – ни один из них не вернулся...

Днем в святилище было спокойно. Казалось, проходи, да бери золота, сколько хочешь, вот только Ворхис наложил на сундуки заклятие, благодаря которому они становились видимыми лишь ночью. А когда на землю спускалась темнота, в святилище появлялись монстры! Ворхис создал жутких тварей, которые охраняли его богатства.

Свирепые монстры обладали разумом, подобным человеческому. Они загадывали приходящим загадки и, если те оказывались достаточно сообразительными, и отвечали правильно, то их допускали к хозяйским сундукам. Правда, никто до сих пор не вернулся, набив карманы золотом и драгоценностями – видимо монстры загадывали что-то очень сложное...

Днем святилище Ворхиса обыскивали, надеясь обнаружить тайник, в котором лежит пара драгоценных камней или на худой конец толстый кошель, набитый монетами. Увы, магия надежно скрывала богатства черного мага от посторонних глаз.

Со временем местные оставили затею поживиться добром злого волшебника. Все равно никому это так и не удалось! А ведь многие пытались... находились умники, которые неделями готовились к встрече с чудовищами, изучая научные труды, энциклопедии и самую разную литературу, рекомендованную для расширения кругозора. Они отправлялись в святилище с гордо поднятой головой, обещая вернуться миллионерами, роняя из карманов бриллианты, но увы, все исчезли с концами. Позже местные приходили в святилище днем, надеясь отыскать останки умников, но от них не осталось ни следа – может быть, монстры просто сожрали самонадеянных людишек, считавших себя самыми умными!

Возможно и вы – семи пядей во лбу? Тогда вперед! Отгадайте загадки монстров и забирайте золото могущественного мага! Только смотрите, не облажайтесь...