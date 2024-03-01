Dawn of the Druids
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Обзор Dawn of the Druids

Количество линий
Количество линий: 15
RTP
RTP: 95.87%
Max Win
Max Win: X250
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Dawn of the Druids

Двое эльфийских домов воевали уже триста лет. Повод, ставший причиной многовековой распри, уже давно никто и не помнил, по-крайней мере, в точности. Одни говорили, будто бы воюющие стороны не поделили земли, другие рассказывали легенду о том, что все из-за невесты, которая лишилась невинности задолго до первой брачной ночи с законным супругом... слухов ходила масса и выяснить, где правда или ложь казалось уже невозможно.

Один эльфийский дом поклонялся силам природы, другой сделал выбор в пользу стихий. Каждый день маги и воины сходились на поле боя, чтобы вырвать победу у противника. Сражения шли с попеременным успехом – сегодня одна сторона теснила другую, завтра наоборот и так далее на протяжении трехсот лет.

Война эльфийских домов могла бы стать вечной, потому как они оба были примерно равными по силе и могуществу. Переломный момент наступил, когда приверженцы магического культа стихий отыскали книги по некромантии в одном заброшенном святилище. Конечно, глава великого дома поначалу отказывался прибегать к темному искусству, но жажда победы взяла верх, и волшебники получили разрешение поднимать мертвых.

Численность армии больше не уменьшалась, вернее, войско пополнялось за счет погибших, которые восставали по воле магов. К тому же они подняли тысячи эльфов, покоящихся на кладбищах, и павших в сражениях далекого прошлого.

Привержены сил природы начали отступать. С каждым днем их теснили все сильнее: живые маги стихий, воины, сражавшиеся зачарованным оружием и ожившие мертвецы представляли собой очень грозную силу, которой было просто невозможно противостоять.

За несколько месяцев эльфам, погрязшим в некромантии, удалось добиться больше, чем за последние триста лет. Адепты магического культа природы отступали, оставляя земли неприятелю. В конце концов у них не осталось ничего, кроме дворца, окруженного нежитью, которая была готова на все, лишь бы разорвать своих врагов.

Проигравшим эльфам ничего не оставалось, кроме как бежать из этого мира – все равно их окружили, отрезав все пути к отступлению. Старейшина магов открыл портал в иную реальность и позвал всех за собой. Поток магической энергии подхватил эльфов и понес в неизвестный мир. Возможно, эта земля будет наполнена опасностями и тайнами, но, по-крайней мере там не будет орд живых мертвецов, возглавляемых их врагами!

Большая часть путешественников, решивших пройти сквозь пространство и время, исчезла по время телепортации. Возможно, они попали в другую реальность, но в любом случае этого теперь никто не узнает. А четверо эльфов попали в мир людей – старейшина, пиромант и два воина.

Компания очутилась в лесу, казавшимся им весьма подходящим местом для жизни. Они решили обосноваться здесь и продолжить изучение сил природы. Эльфийка, владеющая пиромантией, и старейшина зачаровали оружие воителей. Мечница и рыцарь, вооруженный алебардой, стали еще сильнее благодаря волшебным чарам!

Последователи культа сил природы черпали магическую энергию из деревьев, трав и всего живого, что было в лесу. Они умели находить общий язык с дикими зверями, которые не только не нападали на них, но и наоборот встали на защиту лагеря. Вот так начался рассвет расы друидов, которым судьба уготовила стать одними из самых сильных магов на земле...

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