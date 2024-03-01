Сюжет Pacquiao One Punch KO

Имя «Мэнни» (Эммануэль Дапидран Пакьяо) прекрасно знакомо многим любителям профессионального бокса. Он родился 17 декабря 1978 года в Кибаве – маленьком городке, находящемся в провинции Букиднон (о. Минданао, Филиппины). К моменту его появления на свет в семье уже было три ребенка. Позже родились еще двое детей.

Семья Пакьяо жила, мягко говоря, не богато. Мать и отец тянули на себе большое семейство изо всех сил, стараясь дать детям все необходимое. Когда Мэнни исполнилось тринадцать лет, папаше надоела бесконечная рутина семейной жизни и беспросветная нищета – он сделал ручкой семье ушел в сторону заката.

Маленькому Пакьяо пришлось пойти на улицу продавать хлеб и воду. После школы мальчик бежал на работу, а вечером его ждал ринг – парень боксировал с таким остервенелым задором, что даже видавшие виды удивлялись. Частенько Пакьяо развлекал людей на улице, устраивая поединки с друзьями и недругами. Через какое-то время ему стали платить сто песо за каждый бой на ринге – этих денег хватало на двадцать пять килограммов риса. Когда сын стал зарабатывать на любимом увлечении, мать разрешила ему бросить торговлю на улице.

Мэнни просто обожал бокс! Тем не менее, его матушка была против этого развлечения, уговаривая сына выбрать путь священника. В четырнадцать лет будущая звезда уезжает в Манилу, рассчитывая заниматься боксом профессионально, правда, вместо этого ему приходится работать резчиком металла. Мэнни занимался по ночам. Спал он тоже на ринге – увы, на свалке платили маловато, на жилье ему попросту не хватало.

В шестнадцать лет Мэнни впервые попал на боксерское телешоу. Владелец клуба решил рискнуть и поставил на темную лошадку, надеясь, что та придет к финишу, а не рухнет, сломав ногу. Будущий чемпион не подвел! Фишкой новоявленного профессионал стал взрывной характер – про него говорили, что он не боксирует, а дерется, и в этом была немалая доля истины.

Свою карьеру Пакьяо начал в Азии. Получив несколько престижных титулов, спортсмен поехал в США, однако там его никто особенно не ждал. Каково же было удивление Пакьяо, когда несколько первых тренеров отказались с ним работать, посмотрев на него, как на душевнобольного, мол, кому вообще нужен этот чертов филиппинец?! Кто его знает?!

Хорошо, что судьба столкнула Пакьяо и Фредди Роуча, который дал шанс неизвестной «звезде»: поработав с ним на лапах, тренер понял – перед ним если и не Мохаммед Али, то уж точно будущий чемпион. За свою карьеру Мэнни провел шестьдесят профессиональных боев и победил в пятидесяти шести. Ему довелось боксировать с такими известными спортсменами как Джесси Варгас, Тимоти Брэдли, Джефф Хорн, Кит Турман, Флойд Мейвейзер, Крис Алджиери и другими звездами. Как правило, Мэнни побеждал соперника.

Пакьяо долгое время был беден, как церковная мышь, несмотря на известность, пришедшую к нему довольно быстро. В первые годы транспортные расходы, питание и проживание звезды оплачивало правительство Филиппин. После первых титулов, полученных на ринге в США, Мэнни вылез из нищеты. Через какое-то время он купил тот самый клуб, в котором тренировался по ночам, и открыл свою школу.

Помимо бокса, Пакьяо также появлялся в кино в качестве актера и однажды баллотировался в президенты Филиппин. Это поистине уникальный человек, который во многом является примером для подражания! Если вы любите бокс и фанатеете от стиля Пакьяо, то вам определенно стоит сыграть в этот автомат!