Сюжет Beat Box

Даг был очень работящим парнем! Попробуй найти еще одного такого трудягу в черном квартале и ничего не выйдет. А он много работал, надеясь добиться успеха, денег и уважения. Можно сказать, Даг трудился в поте лица своего, несмотря на страх угодить за решетку, потому что за торговлю наркотиками иногда сажают – это издержки профессии драгдиллера, ничего не поделаешь. Конечно, если работать аккуратно, то шанс загреметь на нары невелик, но, как говорится, и на старуху бывает проруха.

Однажды Даг попался, имея на кармане два пакета с травой и мешочек белого порошка. Разумеется, не того, который эксперты и домохозяйки рекомендуют для стирки белья! Трава еще ладно, но порошок, конечно, был той еще проблемой, с точки зрения закона представшего перед Дагом в лице федерального судьи и прокурора. В общем парень загремел на нары.

В тюрьме он познакомился с Кимом – длинноволосым качком, который пользовался уважением. Парень хорошенько набил морду какому-то любителю принимать гостей на заднем дворе и оказался за решеткой. Ким считал приговор чрезмерно суровым, но все его апелляции не имели успеха. Он подозревал, что судья и прокурор тоже были «из этих».

Даг и Ким начали заниматься делами вместе. Все шло хорошо до тех пор, пока им не пришлось иметь дело с азиатами! Никто не мог договориться с этими узкоглазыми – попробуй, разбери, что они говорят... болтают на какой-то смеси нормального человеческого языка и своей тарабарщины! Единственным, кто мог стать посредником между ними и всеми остальными, был Кио.

Даг провернул несколько сделок с азиатами и все прошло, как по маслу. Он познакомился поближе с Кио, который оказался не таким уж и плохим парнем! В сущности, его посадили ни за что: будучи аниме-идолом местного разлива он довел до суицида несколько малолетних девчонок – если верить материалам уголовного дела. Но на самом деле эти дурехи сами прыгнули с Бруклинского моста, надеясь соединиться после смерти с волшебными существами, о которых пел Кио в своих дурацких песенках. Вот уж воистину закон бывает несправедлив, а дуре по имени Фемида следовало бы хоть иногда снимать повязку, чтобы посмотреть, с чем или с кем она имеет дело!

Криминальное трио великолепно сработалось. Наконец, их сроки закончились, причем Дага освободили досрочно за примерное поведение. И вот они вышли на свободу...

Даг больше не хотел торговать. Он мечтал стать рэпером, тем более, ему довелось на себе проверить всю романтику криминальной жизни. Ким и Кио решили присоединиться к товарищу, потому как все равно ничего не теряли. Естественно, никто, кроме азиата, ничего не знал о музыке, поэтому новоявленная группа стала позиционировать себя как коллектив битбоксеров.

Играть было довольно просто! Даг сразу объяснил, что битбокс похож на последствия злоупотребления гороховым супом, только под музыку и через рот. Он, как и любой черный парень, мог битбоксить столько, сколько угодно. Остальные тоже быстро научились нехитрому искусству.

Группа несколько раз успешно выступила на баттлах и у них появились две отличные девчонки. Ну это нормально – у рэперов всегда есть девушки, которые работают на подпевках и подтанцовках. Успех пришел, и теперь парни частенько выступают на концертах. Вы можете побывать на их выступлении прямо сейчас!