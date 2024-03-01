Сюжет Ping Pong King

Больше всего на свете Си Ну обожал две вещи: пинг-понг и суши. Свое любимое блюдо он был готов есть все свободное время, благодаря богов за такой великолепный дар – что может быть лучше морепродуктов! Но пинг-понг Си Ну любил еще сильнее, чем суши.

Наш герой начал играть еще в начальных классах. С первых же занятий преподаватель заметил мальчика и предрек ему большое будущее в мире профессионального спорта. Си Ну регулярно тренировался, превращаясь в единое целое с ракеткой всякий раз, когда оказывался у стола.

Время шло, мальчик рос и продолжал удивлять всех своими успехами. Наконец его пригласили на городские соревнования по пинг-понгу, правда, скорее для массовки – никто не верил, что парню удастся занять одно из призовых мест. Эх, как же ошибались все эти сомневающиеся! Молодой и невероятно перспективный игрок занял первое место! К тому же, он не пропустил ни одного мяча, что само по себе является знаковым событием, заслуживающим внимания и судей, и зрителей и других участников – пусть знают, с кем имеют дело...

Победителя заметили профессионалы – так Си Ну получил шанс попасть в мир большого пинг-понга, в котором вращаются солидные деньги! Теперь каждый выигранный матч приносил талантливому спортсмену ощутимый доход. Вскоре инвесторы и спонсоры начали обращаться напрямую к Си Ну. Когда имя парня узнала вся страна, ему больше не требовались клубы, менеджеры, продюсеры и прочие нахлебники. Вместе предложениями инвесторов последовали многомиллионные контракты!

Все шло просто великолепно, пока в один прекрасный день Си Ну не получил письмо от самого короля пинг-понга! Слава новой звезды дошла и до него. Теперь король желал удостовериться в том, насколько же на самом деле хорош Си Ну. А то вдруг вся его слава – просто реклама и не более того...

Конечно, Си Ну принял вызов, брошенный самим королем. Правда, сначала ему предстояло помериться силами с одним из его учеников, владевшим пинг-понгом на уровне ниндзя! Си Ну договорился с менеджером другой звезды, обсудив все условия. Оставалось только прийти в назначенный день и надеяться, что ученик короля совсем не так хорош, как о нем говорят.

И вот матч века состоялся! Си Ну вооружился любимой ракеткой, на оборотной стороне которой было написано его имя. Ученик короля пинг-понга отбивал шарик нунчаками, орудуя ими словно ниндзя, который расправляется с врагами. Какая же это была игра! Наверняка матч войдет в программу Японского университета пинг-понга и станет частью обязательного курса для профессиональных спортсменов!

Си Ну удалось выиграть всего лишь в один мяч. Впрочем, этого было достаточно для победы. А его оппоненту только и оставалось, что съесть свои нунчаки со злости. Собственно, именно это он и сделал, яростно рыча и давясь любимым оружием.

Си Ну доказал, что достоин встречи с королем пинг-понга, тем более, теперь многие начали сомневаться в том, кому следует носить особый титул. Абсолютный чемпион прислал конкуренту новое письмо, в котором вызывал его на дуэль.

Матч должен был проходить во дворе королевского замка. Вместо стола игроки использовали огромный двор, разделенный каменной стеной на две равных части. Замковые стены вмещали в себя огромное количество зрителей!

Участникам дуэли предстояло играть в пинг-понг на гигантских роботах. Естественно, у короля – маленькой, быстрой и ловкой панды, был золотой. Син Ну достался обычный робот. Как думаете, кто из них победит? Впрочем, чего гадать – откройте бонусную игру и сами все увидите!