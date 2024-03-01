Immortal Ways 88 Charms
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Обзор Immortal Ways 88 Charms

Количество линий
Количество линий: 10000
RTP
RTP: 96.29%
Max Win
Max Win: X3221
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Immortal Ways 88 Charms

Сяки-Сан был сыном благочестивых родителей, которые почитали богов несколько поколений подряд. Да и сам он как искренне верующий человек регулярно возносил хвалу высшим силам, участвовал в ритуалах и жертвовал деньги в храмах. Боги решили отблагодарить Сяки-Сана и помочь ему избавится от бедности – денег у просто сапожника водилось немного...

И вот закончился очередной день. Сяки-Сан помолился и лег спать. Во сне к нему в дом пришел господин в богатых одеждах, который предложил выйти во двор. Сяки-Сан послушал гостя. Пройдя за дверь своего дома, он увидел огромный стол, на котором стояли восемьдесят восемь предметов, окруженных волшебной аурой. Господин в богатых одеждах разрешил Сяки-Сану выбрать любые шесть. Разумеется, он рассказал обо всех, чтобы тот мог понять, нужен ли ему тот или иной предмет, или лучше взять другой.

Выслушав неизвестного благодетеля, Сяки-Сан взял распустившийся лотос, волшебные монеты, золотое яйцо в чаше, жабу богатства, кошку манеки-неко и мешочек золота. Господин кивнул и позволил ему забрать выбранные сокровища. И тут все превратилось в туманную дымку, а через мгновение Сяки-Сан проснулся у себя дома. Оглянувшись, он увидел на столе те самые шесть предметов, которые ему подарил гость, явившийся в мире грез.

Распустившийся лотос символизировал семейное счастье. Сяки-Сан хотел жениться и завести детей, поэтому ему определенно будет полезен волшебный веток. Лотос, пропитанный чарами, определенно стоило поставить на самое видено место в доме.

Монеты, нанизанные на магический шнурок, привлекали деньги в кошелек. Носить их с собой было не обязательно. Достаточно хранить эту связку дома, повесив на гвоздик, или вообще спрятать от посторонних глаз, а то гости бывают всякие – неровен час и прихватят с собой дареное сокровище!

Сяки-Сан зарабатывал на жизнь, ремонтируя обувь, однако у него еще был и большой участок земли, на котором тот выращивал рис. Правда, назвать эту почву плодородной язык не поворачивался! Сяки-Сан собирал довольно скромный урожай, о большем ему оставалось только мечтать. Именно поэтому он взял золотое яйцо в чаше, которое могло превратить в плодородный чернозем даже глину.

Сяки-Сан закопал волшебный предмет на участке на один день, и произошло чудо. Откопав священный артефакт, он забрал его домой, решив никому не показывать. Иначе местные крестьяне точно сопрут это чудо!

Сяки-Сан взял кошку манеки-неко, у которой подняты обе лапы – одной она привлекала клиентов, второй – потоки денег. Теперь сапожнику приходилось трудиться, не покладая рук. Впрочем, он не расстраивался, ведь чем больше работы, тем больше денег – это вам подтвердит любой мастер!

Волшебный мешочек сам пополнял свой запас монет. Это происходило постепенно, когда никто не видел. Сяки-Сан много раз пытался подглядеть, чтобы понять, как деньги появляются из неоткуда, но у него ничего не вышло. Тем не менее, в мешочке всегда лежало весьма приличное количество золотых монет.

Благодаря подаркам богов Сяки-Сан разбогател и стал одни из самых состоятельных людей в своей деревне. Каждый день он молился богам, вознося им хвалы, и те благоволили ему. Пусть такой господин придет не только к благочестивому сапожнику, но и ко всем остальным – волшебные предметы никому не помешают!

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