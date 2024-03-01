О провайдере Kalamba Games

Компания Kalamba Games начала деятельность, направленную на разработку программного обеспечения для iGambling сферы, в 2016 году. Головной офис расположен на Мальте, а также открыты подразделения в Кракове и Флорине.

Особенность провайдера заключается в его руководстве, представленном опытными специалистами, которые ранее занимались разработками программного обеспечения для онлайн-слотов и покера, а также имели опыт на руководящих должностях. К примеру, генеральный директор бренда был главой дизайнерского отдела Квикспин. На заре основания Kalamba Games поставила задачу выпускать высококлассный контент, который принципиально отличается от игровых автоматов прошлых лет. Более того, компания отказалась от стратегии взять рынок количеством, сместив фокус на качество продуктов.

К началу 2024 году бренд собрал сильную команду, состоящую из сорока профильных специалистов, а ежегодный доход компании превышает $9 млн. В целом, разработчик уверенно чувствует себя в азартной нише, выпускает игровые автоматы с детально проработанными механиками и визуальной составляющей. Благодаря этому, кейс бренда интересен ведущим онлайн-казино. Компания ведет тесное сотрудничество с Oryx, 2By2 и другими брендами.

Лицензирование

Kalamba Games имеет положительную репутацию в плане честности и надежности. Работает на основе лицензии, полученной от регулятора Мальты. Все слоты функционируют в сочетании с генератором псевдослучайных чисел, а значит – выдают случайные результаты, в которые не могут вмешиваться третьи лица. Игровые автоматы, прежде чем попасть в и залы казино, проходят тестирование в популярных независимых лабораториях. Профессиональные аудиторы подтверждают честность и надежность продуктов разработчика.

Программное обеспечение

Провайдер Kalamba Games уверенно занял нишу игровых автоматом. На сегодня других продуктов в портфолио нет. Развлечения построены на HTML5, за счет чего доступны с разных типов устройств. Слоты объединяет уже узнаваемый подход к геймплею и дизайну – фишки игр стали визитной карточкой компании. Несмотря на продуманные истории и разнообразные бонусы, развлечения имеют одинаковые опции, превращающие игровой процесс в удовольствие.

Каждый релиз может похвастаться оригинальной сюжетной линией, набором бонусов, глубокой атмосферой и высоким уровнем отдачи. Однако, кроме слотов компания также работает в других сферах гемблинга. В 2020 году команда создала два уникальных продукта буквально с нуля. Так, публике был представлен удаленный сервер, отвечающий за пять десятков игр от разных брендов. Также реализована CMR-платформа с активной аналитикой, обеспечивающая своевременное информирование игроков о тех или иных событиях.

Игровые автоматы провайдера работают с мобильных и стационарных компьютерных устройств, поддерживают разные операционные системы, а для их запуска в демо или в режиме на деньги не нужно загружать и устанавливать дополнительный софт.

Интересные слоты

Dino Odyssey (RTP – 96%)

Слот рассказывает историю жизни динозавров, поэтому будет интересен всем, кто увлекается или интересуется археологией. Выполнен на пяти барабанах, доступно 50 призовых линий. Благодаря высокому уровню отдачи и волатильности, гемблер может рассчитывать на крупные призовые. Для упрощения задачи выигрыша присутствует бонус-раунд, фриспины, Wild и Scatter.

Big Bounty Bill (RTP – 97.33%)

Игровой автомат приглашает отправиться в опасное, но захватывающее приключение на Дикий Запад. Ковбой, в роль которого облачится игрок, вместе с помощниками будет ловить бандитов и помогать обычным гражданам. Однако, главная цель под силу не всем – нужно не только уничтожать недругов, но и забирать у них деньги. Чтобы процесс был легким и беспроблемным, разработчик предлагает использовать щедрые порции фриспинов, бустеры ставок, внушительные множители.