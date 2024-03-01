Goblins and Gemstones Hit n Roll
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Обзор Goblins and Gemstones Hit n Roll

Количество линий
Количество линий: 1024
RTP
RTP: 95%
Max Win
Max Win: X50000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Goblins and Gemstones Hit n Roll

Чарльз знал, что в подвале его дома живут какие-то странные твари! Ну, по-крайней мере, они там появлялись время от времени. Пару раз, когда Чарльз спускался туда ночью, чтобы взять бутылочку виски и продолжить веселую попойку с друзьями, он видел зеленых человечков.

Сначала хозяин дома грешил на слишком высокую крепость кустарного алкоголя, который варил сам по бабушкиному рецепту. Потом ему вспомнилась статья об инопланетянах из той желтой газетенки. И вот пару дней назад Чарльз снова увидел зеленое ушастое существо, которое шмыгнуло в угол и исчезло. Разумеется, там была нора...

Чарльз вооружился лопатой и решил докопаться до истины в самом прямом смысле этого слова. У него просто свербело в одном месте от желания выяснить, что за твари приходят к нему в подвал! А то, не ровен час, они заберутся в дом, и учудят что-нибудь совершенно отвратительное, например, украдут конфеты из вазы или зарежут его спящим...

Чарльз копал, пока лопата не провалилась в огромный туннель. Следом полетел он сам вместе с рухнувшим слоем земли и больно ударился пятой точкой. К счастью, искатель истины ничего не сломал и, покряхтев немного, встал, и огляделся. Далеко в конце туннеля он увидел свет, который одним фактом своего присутствия как бы намекал – тебе сюда, приятель!

Подобрав лопату, Чарльз пошел вперед, надеясь все-таки докопаться до истины, хотя теперь ему было немного не по себе. Он шел с четверть часа, если не больше, пока, наконец, не остановился у каменной лестницы, уходящей вниз. Глядя на нее, Чарльз подумал, а не вернуться ли ему обратно, пока не поздно. Внутренний голос стал предлагать ретироваться еще настойчивее, когда из темноты послышались ехидные смешки, которые, впрочем, быстро стихли. Но Чарльз был не из малодушных и всегда доводил начатое дело до конца. Даже если оно было совершенно идиотским...

Спустившись по ступенькам с лопатой наперевес, он остановился у огромных железных дверей. Чарльз попробовал открыть их, но ничего не вышло. Постучав лопатой, он заголосил, призывая отворить ворота и произнес ряд бранных эпитетов.

Двери со скрипом отворились и между ними просунулась гоблинская морда – ехидная, ушастая и прыщавая! Увидев маленькое чудовище, Чарльз едва не уронил челюсть на пол, испытав такое же удивление, как в тот день, когда ему удалось поступить в колледж с минимальным проходным баллом.

Гоблин едва увернулся от удара лопатой и захлопнул ворота, обругав незваного гостя. Наконец, Чарльз успокоился. Начались переговоры, проходившие за закрытыми дверями в самом прямом смысле.

Когда обе стороны поняли, что ситуацию лучше решить миром, двери снова открылись. Гоблин пообещал Чарльзу больше не воровать его виски. К тому же он предложил ему компенсацию за причиненные неудобства.

Гоблин пустил Чарльза внутрь и проводил по коридору, передав в руки такого же зеленокожего, который носил очки. Тот выслушал своего собрата, мельком оглядел гостя и кивнул. Чарльз прошел следом за проводником в другую дверь и оказался в небольшом зале, где сидели два гоблина: один вешал на весах немного монет и небольшой алмаз, а второй, напоминавший жадного еврея, что-то записал в своих бумагах.

Чарльз получил золото и камень, после чего ему пришлось поклясться, что он больше никогда не сунет носа в подземелье! Затем гоблины одновременно помахали ему руками, и «еврей» вытащил из-под стола волшебную палочку, взмахну ей, и гостя как ветром сдуло!

Чарльз очнулся, сидя на полу в своем подвале. В руках он сжимал камень и горсть золотых монет. Пожалуй, он больше не пойдет к этим гоблинам, а то шут его знает, что они выкинут в следующий раз! Но вы же не клялись больше никогда не беспокоить зеленокожих, правильно? Тогда пойдемте скорее, вам тоже пора разбогатеть!

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