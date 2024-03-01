Сюжет Diamond Bounty Xmas Hold and Win

Приближалось Рождество – тот самый день, который вызывал у Санты одновременно и радость, и недовольство. Шутка ли, ему приходилось работать всю ночь, не покладая рук! На утро Санта валился с ног от усталости. Весь следующий день он думал, что пролежит на кровати до следующего года, наплевав на всех и вся. В общем, Санта трудился не хуже работяги с завода, которому приходится пахать в три смены до кровавого пота!

Перед тем самым рабочим днем он всегда отрывался, как следует. Ну и после, конечно, когда отходил от бессонной ночи, за которую ему приходилось объехать весь мир.

В первый день Санта шел в бар. Он кутил, насколько хватало сил и здоровья! Частенько пьянка заканчивалась мордобоем. Сотрудники заведения вызывали копов, и те приезжали забрать возмутителя порядка. Правда, уезжали стражи порядка одни и иногда с подарками – ну разве можно просто так взять и засунуть Санта-Клауса в вытрезвитель?! Это же кощунство какое-то!

Следующий день Санта отлеживался, прихлебывая всякие разные средства от похмелья. Ближе к вечеру ему становилось гораздо лучше! Санта прекращал клясться бросить пить, и начинал строить планы на будущее.

Следующий день алкогольный беспредельщик проводил в борделе. Вы же не думали, что Санта-Клаус, живя среди эльфов и оленей, напрочь отвык от женщин?! Ни в коем случае! Санта частенько наведывается в то самое заведение, название которого мы упоминать не будем, потому что его владелец не платил нам за рекламу. А мы мог бы, кстати!

Покувыркавшись всю ночь с распутными девками, Санта отправлялся домой. До вечера он отсыпался, а потом шел играть в казино. Санта просто обожал всевозможные азартные развлечения... карты, кости, рулетка, слоты – все это приносило ему море удовольствия! Ну и деньги, конечно. Эльфы постоянно отговаривали его, убеждая завязать с походами в казино – малодушные карлики боялись, что Санта проиграет их всех, однако бородатый босс слал подчиненных к черту и шел в казино с гордо поднятой головой!

Иногда ему просто феерически везло. Но бывало, что и не очень. Санта терпеть не мог проигрыши и расстраивался даже тогда, когда речь шла о совершенно смешных ставках.

Вот и сегодня Фортуна одарила его переменным успехом. Санта испытал удачу в покер, блэкджек, рулетку и кости, перед тем как сел за видеослоты. Больше всех ему приглянулся один новогодний аппарат с семерками, алмазами и прочими символами, которые радуют глаз любого человека, желающего разбогатеть по нажатию кнопки, запускающей барабаны.

Санту ожидала буря эмоций! Каждый выигрыш был для него как праздник, а пустой спин – почти трагедией... тем не менее, ему удалось поднять деньжат. Для фишек Санта-Клаусу потребовался отдельный мешок. Когда он подошел к кассе, собираясь обменять их на деньги, администратор и охрана впали в состояние легкого шока.

И вот наступило Рождество. Санта отработал всю ночь, доставляя подарки всем и каждому, а когда вернулся домой – рухнул спать. Позже, восстановив силы, он заказал себе такой же аппарат, как в том казино, чтобы порадовать себя в любое время. А то до игорного зала пока доберешься... вы тоже можете поиграть в него прямо сейчас! Кто знает, вдруг судьба улыбнется вам золотой улыбкой и подарит миллион-другой!