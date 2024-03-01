Moonrise Fortunes Hold and Win
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Обзор Moonrise Fortunes Hold and Win

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.91%
Max Win
Max Win: Х10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Moonrise Fortunes Hold and Win

Су-Ни мечтала поскорее выйти замуж, как и любая молодая девушка, которая достигла того возраста, когда хочется любви и сесть на шею кому-нибудь понадежнее. Увы, почему-то боги никак не посылали ей любимого! Хотя она и старалась найти себе пару, как могла…

Су-Ни постоянно ходила на свидания, но все они заканчивались ничем: один кавалер – слишком толстый, другой – очень бедный, третий – выглядит страшнее пьяной обезьяны! С ними со всем что-то было не так…

Красавица обратилась к гадалке, чтобы та рассказала ей, где и когда произойдет встреча с избранником, которого для нее выбрали боги. А еще ей хотелось узнать, кем тот работает, занимается ли фитнесом и насколько тот симпатичен по десятибалльной шкале.

Гадалка разложила колоду. Карты говорили, что девушка должна сама выбрать своего избранника и у богов нет никаких пожеланий на этот счет! Су-Ни ушла от нее вся в смятении и заплатила за визит почти тысячу юаней. Правда, дома она подумала, что ее малость нагрели, однако исправить содеянное было уже невозможно, тем более, вряд ли гадалка вернет деньги, по-крайней мере, по доброй воле.

Девушка решила обратиться к высшим силам. Она сходила в магазин и купила книгу с ритуалами по вызову духов, которые помогают в устроении личной жизни. Больше всего Су-Ни понравился обряд предсказания луны, который она решила провести в тот же вечер.

Мечтая обрести жениха своей мечты, девушка взяла бутылку вина, коробочку с любимой пудрой, красный фонарь и направилась в сад на ночь глядя. Тут она нашла куст жасмина и сорвала один цветок, который был необходим для ритуала.

Су-Ни открыла книгу и начала чертить на земле магические знаки, которые обрызгала красным вином. Наконец она поняла, зачем в ритуале требуется фонарь – иначе попробуй разгляди, чего там получилось! Она начертила все символы и произнесла магические заклинания, ожидая увидеть чудо.

Су-Ни повторяла волшебные формулы, пока не взошла луна. Стоило только бледному ночному свету коснуться знаков, начерченных на земле, как открылся портал, и из него показалась голова дракона!

Испуганная девушка протянула призванному существу цветок жасмина. Дракон слизнул его длинным языком прямо с ладони и довольно улыбнулся. Он юркнул обратно, и портал превратился в зеркало.

Су-Ни поняла, что сейчас увидит своего суженного. С нетерпением она смотрела в зеркало, широкого раскрыв глаза. Поверхность магического портала дернулась, словно водная гладь, и в ней появился беззубый, толстый и лысый китаец, у которого нос горел красным, как фонарь в темноте! На вид ему было лет шестьдесят, а когда суженный Су-Ни встал из-за стола, то выяснилось, что он еще и ходит на протезе…

Замахав руками, девушка убежала из сада прочь! Она не спала до самого рассвета, пытаясь принять волю богов, но, увы, так и не смогла смириться. Су-Ни решила пойти на свидание с любым мужчиной, который окажется лучше увиденного в портале, а найти такого было не трудно.

Рано утром она ответила «да» своему давнему поклоннику. Наконец они встретились, познакомились и через некоторое время поженились. А того «красавца» в портале Су-Ни вспоминала, как страшный сон. Просто иногда стоит взяться за ум, а не колдовать в полночь в саду! Не то боги могут пошутить так, что мало не покажется…

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