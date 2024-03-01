Wilds from Crypt
Видеообзор
DEMO

Обзор Wilds from Crypt

Количество линий
Количество линий: 40
RTP
RTP: 96.31%
Max Win
Max Win: X20000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Wilds from Crypt

Гоун жил возле кладбища потому что ему, как и любому другому некроманту, чрезвычайно нравилось спокойствие, тишина и ненавязчивый запах разложения. Конечно, большинство людей ничего не почувствуют, шагая по тропинкам среди могил, но это лишь потому, что их энергетика не настроена так, как нужно для продуктивной работы с мертвецами.

Гоун занимался некромантией много лет, однако тщательно контролировал свое увлечение трупами, предотвращая внештатные ситуации. Мертвецами он пользовался исключительно в благих целях! Скелет покойной Мэри прибирался в его доме и готовил, зобми Мозес трудился во дворе, а вампир с длинным труднопроизносимым именем заменял по ночам сторожевую собаку. По мере необходимости Гоун поднимал и других мертвецов, но потом укладывал обратно в могилы покоиться с миром.

Шли годы, некромант старел – он стал хуже видеть, и руки были уже не те, что раньше. Во время одного из своих экспериментов гений труповедения собирал ингредиенты для эликсира оживления мертвых. Наконец все было готово – в одной руке Гоун держал книгу, в другой – сосуд с клубящейся жидкостью темного цвета. Оставалось только прочитать заклинание...

Произнося последний стих, некромант вдруг понял, что положил в сосуд два уха летучей мыши, вместо одного, и насыпал лишнюю щепотку земли с могилы злобного убийцы! Еще бы, и память уже не та, и руки... вздрогнув от осознания возможных последствий, Гоун выронил эликсир. Стеклянный сосуд упал на могильную плиту и разбился вдребезги. Кладбищенская земля мгновенно впитала магическое зелье, и началось...

Из-за лишних ингредиентов эликсир оказался намного сильнее обычного! Мертвецы один за другим поднимались из могил, рыча и хрипя. Гоун мог бы сдерживать одного, может, двоих-троих, но что делать, когда ожило несколько десятков покойников?! Старик хотел было убежать, да куда там! Мертвецы схватили его и хорошенько закусили человечиной, сожрав даже кости.

Магия эликсира, который поглотила земля, пробудила обитателей склепа. Говорят, они были страшным злодеями! Вся семейка пробудилась и выбралась на свет божий.

Первым делом злодеи направились в дом, принадлежавший съеденному Гоуну. За годы одинокой жизни среди покойников, тот скопил немало золота, которое семейка перенесла в склеп вместе с книгами и другими магическими вещицами, без которых занятия некромантией превратятся в бессмысленный вандализм и надругательство.

Нежить полностью захватила кладбище, превратив деревенский погост в самый настоящий город мертвых. Местным жителям пришлось искать другое место для упокоения односельчан – кто отважится сунуться в мир зловещих мертвецов?!

Впрочем, смельчаки все же находились. Некоторые отчаянные головы мечтали прибрать золотишко Гоуна, которое ожившие злодеи унесли к себе в склеп. Днем, когда на кладбище никого нет, кроме призрака некроманта, заварившего эту кашу, отважные искатели легкой наживы пытались пробраться в обитель злобной семейки, однако ни один не вернулся назад.

Возможно, вы тоже хотите разбогатеть? Тогда вперед, испытайте удачу! Но помните, если что-то пойдет не так, то вы присоединитесь к остальной кладбищенской братии! Хотя, кто-то готов и на это ради бессмертия...

Провайдер
Kalamba Games
Kalamba Games
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker