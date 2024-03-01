Сюжет Monkey Gold Hold and Win

Кун Линь почти стал владельцем целого состояния, которое ему оставил покойный отец. Правда, старик в своем завещании указал одно совершенно нелепое условие: его сын должен быть женат! Пока пожелание Линя-старшего не будет выполнено, все его состояния остается на хранении у душеприказчика.

Похороны прошли без происшествий – родственники дружно поплакали, покушали, выпили и разошлись, оставив усопшего одиноко лежать в ящике под двумя метрами земли. Уже на следующий день Кун Линь озаботился поисками любимой супруги. Сразу после завтрака он отправился к знакомым барышням, собираясь сделать предложение руки, сердца и еще кое-чего, находящегося ниже пояса.

Первая подруга решительно отказалась быть женой Кун Линя, сказав, что тот малость кривоват лицом. Послав ее к подземным богам, юноша отправился в гости к другой девушке. Она была очень рада видеть Кун Линя, но отнюдь не в качестве мужа! Двухметровая красавица искала кого-то выше себя и, видимо, поэтому предпочитала встречаться с баскетбольной командой. Разумеется, со всей сразу, чтобы поскорее найти того самого.

Следующая претендентка на почетный статус жены отказала Кун Линю, заявив, мол, тот слишком беден. Очевидно, боги дали девушке очень маленький мозг, потому как иначе она бы сообразила, что жених станет богатым сразу после свадьбы.

Кун Линь отправился в гости в другой даме. Увы, она тоже послала его странствовать по Поднебесной до скончания времен. Ей, видите ли, нравятся исключительно спортивные мужчины, у которых нет «животика». Пришлось Кун Линю продолжать свои поиски...

Перспективный жених обошел с десяток подруг. Увы, ему так и не удалось найти себе невесту. Одним не нравился он, другие – ему, и все это как-то не совпадало. Кун Линь решил провести обряд поклонения обезьяньему богу, который исполняет желания. Конечно, для этого ритуала требовался магический фонарь, монеты удачи и другие принадлежности, но их можно легко найти в ближайшей магической лавке...

Жених, до смерти желающий стать мужем прекрасной женщины и полноправным наследником отца, провел ритуал. Обезьяний бог вылез из портала в параллельную реальность и полюбопытствовал, чего смертному нужно. Кун Линь попросил для себя идеальную женщину. Божество согласилось помочь, но потребовало подношений, да побольше и скрылось в своем мире.

В следующий раз Кун Линь проводил ритуал, прикатив целую телегу бананов. Более того, ему пришлось пасть в ниц, когда обезьяний бог снова появился в нашей реальности. Божество оценило потуги и, взмахнув хвостом, пообещало помочь. Кун Линь закатил телегу бананов в портал, и обезьяний бог исчез следом за ней, наверняка, собираясь как следует подкрепиться.

На следующий день почти наследник решил прогуляться. В парке он встретил женщину своей мечты, которая была красива, стройка и наверняка умна. По-крайней мере, ей хватило сообразительности, чтобы не отказываться от союза с потенциальным богачом.

Через неделю сыграли свадьбу. Кун Линь получил огромное наследство и стал одним из самых богатых людей в городе. А потом он увидел паспорт своей жены и едва не упал – оказывается она была старше его на пятнадцать лет! Конечно, чудеса косметологии и пластической хирургии помогали ей оставаться красивой, да только толку то... Кун Линя предупреждали, что обезьяний бог любит шутить, но что б так! Вот же чертова макака...