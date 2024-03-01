Santa Blitz Hold and Win
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Обзор Santa Blitz Hold and Win

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 96.11%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Santa Blitz Hold and Win

Думаете, легко быть Сантой? На первый взгляд кажется, что совсем нетрудно – отработал всего ночь в году и отдыхай! Но это очень поверхностный взгляд на непростую долю Санта-Клауса!

Рождественские подарки ждут во всем мире. Санте приходится работать с такой скоростью, что мама не горюй! Ни один работяга так не пашет, стоя у конвейера, как старина Клаус, которому приходится раздать подарки всем без исключения, начиная от Вашингтона и заканчивая какой-нибудь станцией на Аляске!

Конечно, эльфы подготовят сани и соберут мешок с подарками, но письма приходится читать Санте. Тысячи людей пишут ему, мол, хочу то и это, и вот то... целые недели уходят на чтение макулатуры! Злые языки говорят, будто Санта пробегает взглядом лишь десяток-другой, а остальные послания кидает в камин, делая вид, будто они туда случайно упали. Но подарки же получают все, правильно? А это значит, что злые языки бессовестно врут!

Каждый год Санта проходит курсы по управлению волшебными санями, в которые запряжены олени. Вроде бы Рудольф и компания – достаточно разумные создания, но без опытного возницы, который знает, куда ехать, рогатой братии, увы, не обойтись.

Ежегодно Санте назначают медкомиссию. Да, много лет назад, ничего такого не было! Но вот в одну рождественскую ночь Санта выпал из саней – это просто неслыханно! Хорошо, что упал он на стог сена и отделался всего лишь легким испугом. Эх, если бы возница честно во всем признался, то никаких комиссий могло бы и не быть – сказал бы, как на духу, мол, выпил бутылочку виски, да поехал, чтобы работалось веселее...

На медицинской комиссии Санта проходил невропатолога, нарколога, офтальмолога и других специалистов. Здоровье у него было отменное, поэтому все врачи без колебания ставили печать «Годен к работе». Таких в медицинской карте Санты набралось уже прилично! Но лучше бы ему признаться и дело с концом – не пришлось бы мучить ни себя, ни докторов...

За медицинской комиссией следует собеседование с психологами. Несколько красавиц задают Санте самые разные вопросы в форме блица и записывают ответы, подлежавшие тщательному анализу. Думаете, это бесполезно и бессмысленно? Да как бы не так! Представьте, что однажды рождественской ночью Санта пролезет по дымоходу в ваш дом, только вместо мешка с подарками у него будет дробовик и обойма патронов, которой хватит для всей семьи – не такого праздника вы ждете, так ведь?!

Блиц включает в себя серию вопросов, позволяющих определить коэффициент IQ, лояльность правительству, отношение к расизму, уровень толерантности, общий психологический фон и удостовериться в отсутствии проблем, вроде депрессии или психоза. Обычно у девушек не возникает лишних вопросов. Эксперты составляют психологический портрет, проводят анализ личности, получают удовлетворительные данные и разрешают Санте продолжать заниматься своим делом – на самом деле, все гораздо проще, чем написано в официальных документах!

Ну а если бессменный даритель подарков когда-нибудь «провалится», то ему потребуется замена. Возможно, в перспективе вы хотите занять место Санты? Тогда для начала пройдите блиц-опрос! Если все будет окей, то ваши данные занесут в базу и свяжутся с вами, когда придет время!

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