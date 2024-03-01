Сюжет Million Christmas 2023

Приближалось Рождество, все ждали подарки, а Санта дочитывал последние письма, собираясь докинуть эльфам несколько заявок. Потом еще перепроверять все, кошмар! Впрочем, эту работу Санта обычно доверял ушастым помощникам.

Стопка писем была небольшая. Дети просили игрушки, видеоприставки, чтобы папа вернулся к маме и наоборот, в общем, ничего нового. Часть просьб Санта, безусловно, мог выполнить, не считая браков и разводов. Разумеется, он не станет отказывать детишкам и принесет все те подарки, которые есть в его хранилище.

В стопке нашлось несколько писем от подростков и даже от взрослых, которые вообще-то не верят в Санта-Клауса! Ну, раз эти парни все же решились написать, то значит, им определенно надо помочь... например, подарить абонемент к какому-нибудь психоаналитику, который сумеет угомонить тараканов, резвящихся в их головах.

Самым последним было письмо от некоего Тима Симменса пяти лет от роду. Мальчик едва научился писать и уже нацарапал письмецо Санте – да это же круто! Получатель усмехнулся в кучерявую белую бороду и открыл письмо, собираясь узнать, что паренек желает получить на Рождество.

Пробежав глазами первые несколько строк, Санта поперхнулся и едва не выругался. Еще бы, он ожидал увидеть просьбу подарить мишку, гоночный автомобиль на пульте управления, игровую приставку, скейт или какие-нибудь ролики, или что-там ещё хотят маленькие мальчики, может быть, оберег от Майкла Джексона и ему подобных! Да только ничего подобного. Юный мистер Симменс желал получить на Рождество один миллион долларов. Разумеется, уже после вычета налогов.

Санта припомнил, сколько денег хранится у него на счете, в сейфе, в свинье копилке и вязаном носке – всего вместе получалось чуть больше миллиона! Ему чертовски не хотелось отдавать какому-то там Тиму Симменсу свои кровные денежки! Блин, может, еще пенсию свою ему подарить, думал Санта, переживая о том, как бы у малютки не треснула мордашка.

Мальчик писал, что хочет купить роскошный особняк на два или три этажа. Конечно, такой дом должен обслуживать целый штат прислуги. Наемным работникам придется платить зарплату. А для этого следует иметь постоянный поток денег, то есть, придется получить хорошее образование и занять высокую должность или открыть свое дело. Тим был уверен, что ему хватит миллиона на реализацию амбициозных планов.

Прочитав письмо, Санта удивлялся лишь одному – почему фамилия парня Симменс, а не какая-нибудь на израильский манер! Впрочем, тут уже слегка начало отдавать антисемитизмом, поэтому мистер Клаус не стал развивать умную мысль дальше. А то еще закидают тапками, заклеймят расистом, а там и вообще уволят с глаз долой...

Санта подумал, раз письмо отправил ребенок, то и миллион можно послать детский. В заявке для эльфов он написал следующее: «Один миллион игрушечными деньгами», потом еще добавил: «И открытку для маленького пройдохи».

Наверное, Тим немного расстроится, когда получит свой подарок. Но надо же и совесть иметь, прежде чем требовать целый миллион... а если уж так надо, то пойди в казино выиграй! Вот, например, вы готовы испытать удачу? Тогда попробуйте разжиться миллионом, а мы от всей души пожелаем вам разбогатеть!