Сюжет Olympus of Luck Hold the Spin

В один прекрасный день Зевс отмечал юбилей с особым размахом – гулял весь Олимп! В самом разгаре праздника верховный бог решил наградить детей, отличившихся в этом году больше остальных. Правда, взять и просто так раздать подарки – показалось ему слишком уже просто и совершенно не в духе той атмосферы, которая царила вокруг.

По просьбе Зевса бог Гефест любезно предоставил котелок, в котором лежали монеты – на них были выгравированы изображения самых разных даров. Остальным оставалось лишь сунуть руку и вытащить свой приз. Как говорится, кому как повезет!

Первым в котелок полез Арес, долго шаривший среди монет и никак не решавшийся выбрать. Наконец, он все же достал свой жребий, когда Зевс посмотрел на него, недовольно покосившись. На монетке, выбранной Аресом, был выгравирован шлем, защищавший от любого оружия, созданного людьми или богами. Зевс хлопком позвал сатиров, прибежавших с даром на подносе. Арес взял шлем и поблагодарил отца за щедрость. Эх, знал бы Зевс, какой коварной сволочью окажется его сын, то наверняка подарил бы ему сандалии из кожи мула, а не могущественную защиту... впрочем, это уже совсем другая история!

Дионису повезло вытащить кубок, в котором никогда не заканчивалось вино. Тысячи любителей выпить по всей Элладе и далеко за ее пределами могли бы продать душу Аиду за такой дар! Удача была на стороне, поэтому он получил дар, соответствующий его силе. Сатиры с радостью поднесли своему господину кубок, изготовленный Гефестом, и Дионис произнес тост, который олимпийцы поддержали единогласно.

Посейдону тоже несказанно повезло – ему удалось вытянуть монету с трезубцем стихий, усиливающим способности своего обладателя. Владыка морей и океанов был просто в восторге от полученного дара! Посейдон взмахнул трезубцем и поднял волну огромной высоты, смывшую в океан маленький остров, на котором люди построили маленькую деревеньку.

Тут как раз подоспел Гермес, вернувшийся с очередным посланием для Зевса. Повелитель Олимпа не стал требовать, чтобы тот тянул жребий, а просто подарил ему крылатые сандалии, переносившие своего обладателя в любую точку мира в одно мгновение. Зевс прочитал послание, написал ответ, не выходя из-за стола, и отдал Гермесу. Тот исчез и через секунду вернулся обратно, услышав бурю одобрительных возгласов от сестер и братьев, удивлявшихся просто безумной скорости!

В тот день многие боги получили самые разные дары: Артемиде подарили новый лук, Афродите – зеркало, украшенное самыми огромными алмазами на свете, Аполлону – великолепную арфу, из которой при должном умении можно было извлекать прекраснейшую музыку... в общем, ни один олимпиец не ушел домой без подарка! Очевидно, богам сопутствовала удача, благодаря которой каждый получил именно то, что хотел. Вот было бы забавно, если бы Арес вытянул монету с зеркальцем, изготовленным для Афродиты, а той бы достался новенький кузнечный молот, сделанный специально для Гефеста.

Говорят, в День рождения Зевс дарит немного божественной удачи смертному, который подвернется под руку. Кто знает, возможно, главный олимпиец выбрал вас! Сыграйте и посмотрим, вдруг вам повезет!