One Touch
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Обзор провайдера One Touch

Год основания
Год основания: 2015
Страна
Страна: Эстония
Город
Город: Таллин
Владелец
Владелец: Айвар Андерсон
Игры
Игры: слоты, настольные, карточные, live-игры, рулетки
Сервер
Сервер: onetouch.io
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О провайдере One Touch

Провайдер One Touch поставляет в онлайн-казино игровые автоматы, настольные развлечения, лайв-игры, рулетки с 2015 года. Ведет сотрудничество с именитыми разработчиками и азартными заведениями по всему миру. Головной офис бренда расположен в Эстонии, город Таллин. Кроме этого, в течение нескольких лет после старта деятельности были открыты представительства в Испании, Украине, на Филиппинах.

Невзирая на популярность смартфонов, сегодня не все разработчики делают продукцию под мобильные платформы. Фишка One Touch – выпуск развлечений специально под мобильные операционные системы. Каждый релиз разработан с учетом технических характеристик гаджетов, размеров экранов, нюансов операционок. Готовые продукты соответствуют стандартам, негласно принятыми казино и гемблерами.

Ежемесячно портфель игровых продуктов провайдера пополняется минимум на один слот. Для разработки компания применяет передовые технологии, что прослеживается в детально проработанном дизайне, идеально подобранном звуковом сопровождении, бонусных опциях.

Слоты бренда не только интересны и просты в управлении, они достаточно прибыльные – каждый азартный игрок может испытать удачу и сорвать внушительный денежный куш. В 2024 году компания сделала ставку на европейский и дальневосточный рынки, популяризирует релизы в странах СНГ.

Лицензирование

Провайдер отдает предпочтение честному взаимодействию с клиентами, придерживается принципов ответственной игры. Лицензирован регулятором Мальты, что подтверждается надежностью игровых продуктов и прозрачностью технологий, применяемых для их производства.

Более того, все игры подвергаются проверке в независимых лабораториях на предмет корректности работы генератора случайных чисел и соответствия отраслевым стандартом. В итоге гемблеры получают надежные, качественные, интересные игровые автоматы, позволяющие выигрывать и получать эстетическое удовольствие от гемблинг-процесса.

Программное обеспечение

При разработке игровых автоматов производитель делает упор на технологию Spine и применяет популярный фреймворк HTML5. Эти системы позволяют выпускать кроссплатформенный софт и беспроблемно интегрировать его на платформы казино. К тому же, такие продукты совместимы со всеми операционными системами, применяемыми в сочетании со смартфонами и компьютерами.

Слоты, карточные игры и другие развлечения отличаются от продуктов конкурентов продвинутой графикой, привлекательной анимацией и тематическим звуковым сопровождением, что делает игровой процесс зрелищным и запоминающимся. Дизайнерские элементы и функции в слотах для компьютеров и мобильных устройств не отличаются.

Интересные слоты

Fortune Miner (RTP – 95.94%)

Слот позволяет гемблеру сыграть роль искателя приключений и драгоценностей. Вооружившись лопаткой, киркой, динамитом и фонариком игроку предстоит отправиться на поиски сокровищ. Путь обещает быть опасным и сложным, но вознаграждение того стоит. В помощь предлагается использовать вайлд в виде ящика со взрывчаткой, а также повторные вращения, фриспины.

Sumo Showdown (RTP – 96.35%)

Слот рассказывает о сумо – японской борьбе спортсменов-тяжеловесов. Здесь предусмотрены выгодные спины, вайлды и скаттеры. Часто игроку удается запустить риск-раунд и многократно увеличить ставку.

Traveling Treasures – India (RTP – 96.13%)

Приключенческий слот, запустив который игрок окажется в Индии. История развивается на трех барабанах и 27 фиксированных призовых линий. Низко волатильное развлечение дает частые выигрыши и порадует гемблера красивым оформлением, удобным управлением.

Игры провайдера
Ryse of the Mighty Gods
Ryse of the Mighty Gods
Angels and Demons
Angels and Demons
Wild Waves Megaways
Wild Waves Megaways
Wild Voodoo
Wild Voodoo
Tonatiuh’s Legacy
Tonatiuh’s Legacy
Halloween Hunt
Halloween Hunt
Monkey’s Treasures
Monkey’s Treasures
Momomoolah
Momomoolah
Lady Fortuna
Lady Fortuna
Gifts of Horus
Gifts of Horus
Miko Festival Feature Buy
Miko Festival Feature Buy
Wealthy Sharks
Wealthy Sharks
Rise of the Mighty Gods
Rise of the Mighty Gods
Wild Sorcery
Wild Sorcery
Genie’s Secret
Genie’s Secret
Ryse of Rome
Ryse of Rome