Genie’s Secret
Видеообзор
DEMO

Обзор Genie’s Secret

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 95.98%
Max Win
Max Win: X1500
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Genie’s Secret

Кто не знает Алладина? Герой, отважный путешественник, муж принцессы Жасмин и будущий повелитель Агробы (рано или поздно султан отправится к предкам, и зять обязательно займет его место на троне) – все это про него! Говоря о подвигах Алладина, никто почему-то не думает о джине... это несправедливо, как минимум.

Обитатель волшебной лампы десятки раз вытаскивал напарника из самых разных переделок, в которые тот попадает с незавидной регулярностью. Впрочем, такова участь героя – тут уж ничего не поделаешь! Джин помогал ему побеждать магических существ, подлых колдунов и других врагов. Благодаря волшебному товарищу, обитающему в лампе, Алладин выводил злодеев на чистую воду и совершал самые немыслимые подвиги. Например, однажды он построил дворец для принцессы всего лишь за месяц! Разумеется, без джина ничего бы не вышло.

Как-то раз дворцовые тигры изорвали ковер-самолет, почти превратив его в бесполезную тряпку. Жасмин уже собиралась выбросить рваного товарища за ненадобностью, но Алладин был категорически против и заявил, что скорее избавится от любимцев своей благоверной, чем от друга, пусть теперь и дырявого во всех местах. Герой забрал ковер и отдал джину. Волшебник на все руки поколдовал над ним и следы тигриного бесчинства исчезла! Ковер-самолет выглядел так, словно его только что соткали!

Утром в субботу джин избавлял султана и Алладина от похмелья. Всего пара заклинаний могли сделать то, на что не способны даже дворцовые лекари – им требовалось, по-крайней мере, пара часов на восстановление здоровья первых лиц Агробы. Особенно долго приходилось лечить султана – возраст и стаж давали о себе знать, ничего не поделаешь...

Однажды на Агробу напали захватчики, которые хотели уничтожить повелителя и превратить мирных жителей в рабов. Армия султана была невелика, и победа врага казалась неминуемой, но джин создал пару тысяч волшебных воинов, давших достойный отпор. Захватчиков разбили в пух и прах! Разумеется, джин сделал это по просьбе Алладина, который, кстати, получил все лавры, а его напарника незаслуженно обошли вниманием. Впрочем, тот не обижался – он был рад служить своему господину...

Мало кто знал секрет магических способностей джина! Его сила заключалась в четырех священных фигурах, отлитых из чистейшего золота и наделенных особыми чарами: павлине, быке, тигре и жеребце. Первая давала джину силоу творческого мышления, помогающего находить выход из нестандартных ситуаций. Бык представлял собой источник бесконечной силы. Жеребец делал джина невероятно быстрым и выносливым, а тигр – настойчивым, ловким и смелым. Все священные фигуры концентрировали вокруг себя магию, которая делала лучшего друга Алладина сверхполезным напарником в любой ситуации.

Обычно священные фигуры хранились в волшебной лампе. Правда, иногда джину приходилось убираться – ну это его дом, вы же понимаете? В такие дни он отдавал фигурки на хранение Алладину, и тот прятал их в сундук, пока товарищ канифолит волшебную лампу.

Вот и сейчас джин снова затеял уборку. А Жасмин с Алладином ушли на ужин. Пока сундук находится без присмотра, вы можете позаимствовать волшебные фигуры и обрести силу джина! А если не выйдет, то просто забирайте золота, сколько унесете, и бегите, чтобы вас не сцапала дворцовая стража...

Провайдер
One Touch
One Touch
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker