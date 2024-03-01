Сюжет Lady Fortuna

Белинда разбирала дневники покойной бабушки, которая оставила ей наследство. Судя по записям, старушка практиковала магию! Несмотря на то, что ее внучка совершенно не верила в волшебство и прочие сверхъестественные силы, бабушка все равно оставила ей много интересных вещиц, которые были жизненно необходимы для колдовства.

Среди магических полотен, куриных лапок, засушенных веников и прототипов волшебной палочки Белинда отыскала шар, в котором клубился лиловый туман. Находка стояла на декоративной подставке, выполненной в виде двух костяных рук.

В одном из ящиков стола Белинда обнаружила колоду карт, наполненных странной энергией. Она положила ее рядом с шаром, собираясь внимательно изучить находки. Стоило ей прикоснуться к шару, и в тумане тут же появилась сама Белинда, правда, волосы у нее были черного цвета. Возможно, шар показал ей будущее? Ведьмина наследница тут же решила проверить свое предположение и задала магической реликвии вопрос – в тумане появился ответ, но эта информация была связана с личной жизнью самым прямым образом, поэтому мы не будем заострять на ней внимание! Главное, что Белинда осталась довольна – и в настоящем времени, и на промелькнувшей сцене в магическом шаре.

Потом она опробовала в деле карты, сделав пару известных раскладов. Колода охотно шла на диалог, отвечая на самые разные вопросы. Белинда запомнила ответы, чтобы потом проверить, насколько правдив ведьмовской инструмент.

Конечно, наследница не собиралась жить в бабушкином домике, который стоял почти у самого леса. Она хотела продать жилище бабули, а себе собиралась оставить только колдовские вещицы – уж больно это были занятные редкости! И, кто знает, возможно, в них действительно есть частица волшебства...

Время шло, жизнь продолжалась. Белинда вспомнила шуточные гадания и с удивлением обнаружила, что карты не соврали, да и шар тоже оказался прав – черный цвет волос шел ей просто идеально! Вскоре она познакомилась с одним джентльменом и... в общем, все увиденное в лиловом тумане оказалось правдой.

С тех пор Белинда стала относиться к бабушкиным записям куда серьезнее! Она много работала с шаром и картами, разбирая их возможности, и научилась правильно задавать множество вопросов. Разумеется, подруги Белинды тоже воспользовались магическими вещицами, спрашивая у них и про то, и про это.

С каждым днем внучка ведьмы углублялась в мир магии. Она научилась простейшим заклинаниям, в том числе и привлекающим к человеку внимание Фортуны. Вскоре она стала оказывать людям самые разные магические услуги. Довольные клиенты называли ее Леди Удача и благодарили от всей души.

Возможно, вы хотите узнать будущее или вас интересуют какие-то другие услуги? Тогда добро пожаловать в гости к Леди Удаче! Она встретит вас в назначенное время и поможет найти ответы на все вопросы. А если вам нужно привлечь удачу в вашу жизнь – красавица без проблем справится с этой задачей! Основные инструменты красавицы – магические карты и шар, но, если их не хватит, она возьмет еще что-нибудь из бабулиного наследства, которое кардинально изменило ее жизнь к лучшему!