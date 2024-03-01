Сюжет Angels and Demons

Бог создал волшебное сердце, наполненное жизнью. Оно было прекрасно и излучало бесконечный поток божественной энергии, с помощью которой создатель творил. Сначала появились ангелы, ставшие помощниками бога. Конечно, создатель не остановился на достигнутом – благодаря его жажде к творчеству появился райский сад, в котором каждую пядь земли пропитала особая магия.

Бог создал яркие цветы, сочную траву, реки, озера, деревья. Все это выглядело прекрасно, однако чего-то не хватало – царство красоты просто требовало живых существ! Всевышний создал единорогов, птиц, зверей – его творения наполнили райский мир, который теперь стал еще лучше. Каждый день к нему прилетал голубь и докладывал о том, что произошло за сегодняшний день. Все твари жили в мире и любви, поэтому рассказывать вестнику было особенно нечего.

Бог создал огромный забор и закрыл рай на ключ, который всегда держал при себе. Однажды дьявол прослышал о творении Всевышнего и пожелал узнать правда ли это, или кто-то опять распускает сплетни по всему мирозданию. Повелитель зла послал ворона, чтобы тот осмотрел райский сад.

Слуга дьявола прилетел к творению Всевышнего и уселся на высокий забор. Ворон долго осматривал чудесный мир, изучая в деталях каждый уголок. Наконец он прилетел обратно к своему владыке. Ворон подтвердил – слух, пущенный неизвестно кем, о том, что бог создал поистине уникальное место.

Дьявол, мягко говоря, позавидовал богу. Впрочем, это не удивительно – отношения у них никогда особо не складывались. Повелитель преисподней решил сам взглянуть на удивительный сад и отправился в путь. Обернувшись змеей, он проник внутрь через нору под воротами, за которыми начинался рай.

Наползавшись среди сочной растительности и разных созданий, дьявол вернулся к себе. Он решил сделать собственный рай с блэкджеком и падшими женщинами. Разумеется, владыка преисподней начал с демонов, которые стали полной противоположностью ангелам. Когда у дьявола появились помощники, пошла основная работа...

Изначально в преисподней не было ничего, кроме лавы и огня. Демоны придумали пыточные орудия, целые круги ада и разных монстров. В аду стало, конечно, веселее, но создать собственный рай у дьявола так и не получилось. Этот факт его очень расстроил – раздосадованный повелитель преисподней в отместку решил уничтожить творение бога и послал демонов в рай.

Темных прислужников встретили ангелы, которые запретили им входить за ворота. Сам бог приказал им убираться в ад и никогда сюда не возвращаться, если не хотят стать горстками пепла! Демоны проявили благоразумие – они тут же провалились обратно в преисподнею. Дьявол пришел в ярость, однако он ничего не мог поделать. Впрочем, бог оставил ему лазейку под забором, чтобы тот мог бывать в раю. Очевидно, Всевышний рассчитывал на благотворное влияние райского сада, которое могло привести к исправлению падшего создания.

Увы, надежды его были напрасными. Дьявол регулярно приползал в сад, пытаясь найти какую-нибудь возможность напакостить, но исправляться упорно не желал. Ангелы, прекрасно знавшие о его визитах, были уверены в том, что рано или поздно присутствие властелина преисподней приведет к определенным проблемам и он все-таки найдет способ подложить свинью...