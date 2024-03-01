Сюжет Halloween Hunt

Матумба обожал родную Африку! Будучи сыном вождя, он имел в этой жизни все: шкуры, свежее мясо, самых толстых женщин в племени и другие радости жизни. Разумеется, в неограниченных количествах. Он охотился, говорил с духами с помощью шамана и порой сам практиковал вуду. Вскоре родители должны были выбрать ему достойную невесту – оставалось только дождаться совершеннолетия...

И тут как гром среди ясного неба: Матумба, племени нужен врач, ты едешь учиться в университет! Конечно, отец был непреклонен. Более того, он даже продал белым дьяволам с десяток шкур и трех лучших женщин из племени, чтобы оплатить учебу сына. Принцу Матумбе пришлось проститься с родной Африкой и отправиться в далекую страну на железной птице, у которой над крыльями было написано American Airlines.

Сколько всего нового узнал Матумба в стране белых дьяволов! Во-первых, людей почему-то нельзя есть даже на праздник Медведя – это, конечно, возмутительно! Во-вторых, оказывается заводить женщину не обязательно, можно жить и с мужчиной, как сосед Матумбы по комнате в общежитии. В-третьих... в общем, гость страны белых дьяволов находился под сильным впечатлением.

А еще тут празднуют Хэллоуин! В последний день, когда высшие силы разрешали нечисти гулять по земле, злые духи становились особенно опасными, поэтому люди переодевались в страшные костюмы, надеясь, что их примут за своих и не тронут. Именно в канун дня всех святых Матумба решил попросить помощи у своих богов. Он собирался обратиться к духам вуду, однако сделать это в стенах общежития было совершенно невозможно – сразу находились стукачи, которые звали смотрителя, устраивавшего настоящий скандал по любому поводу! Проклятый старый идиот даже собаку не давал зажарить – вот уж воистину белый дьявол!

Когда все ушли гулять, Матумба решил пойти на кладбище. Похоже в эту ночь погост был единственным спокойным местом, где никто не помешает провести ритуал самому лучшему охотнику на собак!

На кладбище в темноте, холоде и полном одиночестве Матумба призвал духов вуду. Эх, сколько радости вызвали родные маски, появившиеся в стране белых дьяволов! Довольный призыватель попросил духов убить смотрителя общежития, который мешал ему полноценно питаться, и еще сил для жизни на чужбине. Матумба никак не мог привыкнуть ко многим вещам, например, к туалету – да разве можно подумать, что в такой прекрасной комнате, сияющей и сверкающей белизной, белые дьяволы справляют нужду?! Кроме того, он никак не мог понять, где здесь можно охотиться...

Духи вселились в тыквы, которые кто-то оставил на кладбище и сказали отнести любую в общежитие, а остальные спрятать куда-нибудь подальше от любопытных глаз. Матумба отнес все тыквы в заброшенный склеп, кроме последней. Теперь он всегда мог говорить с духами безо всяких ритуалов и особых трав, которые дал ему с собой в дорогу шаман.

Последнюю тыкву гость страны белых дьяволов отнес к себе в комнату. Дух быстро нашел смотрителя и вселился в него, когда тот выпил целую бутылку дешевого виски, сидя у себя в каморке. Потом старик поднялся на крышу общежития и спрыгнул вниз. Естественно, он разбился насмерть. Сначала Матумба радовался его смерти, но через пару дней в общежитии появился новый смотритель – такой же старый, брюзжащий и беспросветно пьющий. Пришлось плюнуть и жить по правилам... ну не убивать же всех белых дьяволов, в самом деле!