О провайдере Playtech

Один из самых старых производителей слотов для казино – это Playtech. Компания начала свою работу в 1999 году, открыл её Тедди Саги. Первое отделение студии находилось в Эстонии г. Тарту, на данный момент штаб-квартира провайдера размещена в Великобритании на острове Мэн.

В целом по всему миру работает 17 офисов данного производителя программного обеспечения для онлайн казино, а количество сотрудников компании превысило 5000 человек.

Адреса некоторых офисов :

Office at 5th Floor, 61 Southwark Street, London SE1 0HL.

Office at Vanemuise 7, Tartu 51001, Estonia.

Office at 163 G.S Rakoviski Str., Sofia, Bulgaria.

У Playtech заключены договора с Marvel, Warner Bros, Paramount именно это им позволяет официально делать эксклюзивные слоты по кино-вселенной данных компаний.

Лицензирование

На данный момент у Playtech лицензии :

UK (Великобритания).

Malta (Мальта).

Лицензия Мальты позволяет провайдеру работать по всему миру, кроме Великобритании. А лицензия UK дает право официально работать на территории United Kingdom.

Ежемесячно процент выплаты (RTP) в слотах Playtech тестируется Online Players Association. Также весь софт провайдера проходит сертификацию, за нее отвечают независимые эксперты TST (Technical Systems Testing).

Программное обеспечение

Основной упор у компании Playtech делается на создание игровых автоматов, на данный момент их количество 400+, что по меркам гемблинг индустрии очень много.

Средний процент отдачи слотов на уровне 96%-97%. Именно у этого производителя есть игровой автомат, у которого отдача (RTP) превышает 99%, а именно слот Ugga Bugga с RTP = 99.07%.

Помимо слотов у Playtech более 10 видов видео-покера, более 25 рулеток, более 25 карточных игр Blackjack и Baccarat. Также у провайдера есть и различные игровые шоу.

Слот Ugga Bugga с большим RTP

Ну и раз в нашем обзоре провайдера Playtech затронули игровые слоты с большим RTP, то более подробно хотелось бы описать технические характеристики Ugga Bugga.

Характеристики Ugga Bugga :