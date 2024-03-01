Сюжет Green Wizard

Иден был одним из самых бестолковых алхимиков при дворе короля Георга! Ничего-то у него не получалось, как надо! Вместо зелья силы выходил эликсир для потенции, брага превращалась в безалкогольное пиво, лекарства в отраву и так далее. Мастер-алхимик называл его бестолочью и частенько разглядывал его плечи, чтобы убедиться в том, что руки у него растут именно оттуда, а не из того, на чем обычно сидят.

В один прекрасный день Идену доверили приготовить зелье привлекательности для королевской дочки: его высочество Георг мечтал выдать ее замуж за сына правителя соседнего королевства и таким образом прекратить многолетние распри. Да только вот беда, как говорит народная молва, плешивая собака краше, чем принцесса! И это был тот самый случай, когда, злые языки говорили чистую правду...

По недосмотру заказ попал в руки Идена. Тот кинулся варить зелье, стараясь угодить и принцессе, и королю, но вот тебе раз – взял, да перепутал рецепты! Царственная особа выпила эликсир и наутро проснулась, как ни в чем ни бывало, к сожалению. Привести ее в порядок, конечно же, не успели. В общем принц из соседнего королевства отказался жениться наотрез, упираясь руками и ногами.

Мастера-алхимика казнили, повесив на воротах замка, а Идена отправили на свиноферму готовить корм поросятам, раз тот оказался настолько бестолковым! Логичнее было бы сделать наоборот, но кто там разберет, от чего зависит воля короля...

Иден работал на свиноферме в поте лица, мечтая о возвращении в замок. Вечером он вместе с остальными батраками сидел у костра и пил крепкий эль, слушая всякие россказни – так он и узнал о зеленом волшебнике, который живет где-то в лесу и хранит бесценные знания.

Иден подумал, что великий маг мог бы научить чему-нибудь даже его и отправился на поиски новой жизни до наступления утра. Взяв с собой фонарь, он шел сквозь чащу, сшибая ногами мухоморы. Не прошло и часа, как он увидел кота, который сидел высоко на дереве и жалобно орал человеческим голосом – Иден едва не уронил фонарь, когда увидел, кто тут просит помощи в самом прямом смысле!

Разумеется, он помог коту слезть обратно – тот решил слазить за потомством магической птицы, однако вместо вкусненьких птенцов нашел только золотое яйцо, будь оно трижды неладно! Зверюга оказалась волшебной, что, впрочем, было очевидно, и решила отблагодарить спасителя. Кот долго вел Идена через заросли кустарника, пока они не вышли на полянку, посреди которой сияла магическая сфера, висевшая прямо в воздухе.

Кот прикоснулся лапой к волшебному шару, и тот полетел в глубину чащи. Они шли до самого рассвета! Вдруг Иден заметил зеленое марево, висящее повсюду, которое чертовски приятно пахло. Стоило только вдохнуть необычный туман, как все проблемы уходили на задний план – жизнь становилась простой, легкой и беззаботной. Правда, кот предупредил Идена, чтобы тот не увлекался и дышал поменьше, а то потом себя не найдет – кто его знает, что он имел в виду, но наш герой послушался совета хвостатого проводника и поступил благоразумно.

Они вышли на поляну, на которой стояли три маленьких домика: склад, лаборатория и покои великого мастера, как пояснил кот, показав на них хвостом. Оказалось, он жил у того самого зеленого волшебника, который был совсем не прочь взять учеников, да вот, увы, ни одного не было – никто не мог добраться до маленькой полянки в лесной глуши! Впрочем, Иден каким-то чудом сорвал настоящий джекпот – возможно, вам тоже повезет!