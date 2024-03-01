Сюжет Fishin Bonanza

Капитан курил трубку и, вздыхая, смотрел на свой баркас. Судно было залатано тут и там, да и вообще плавало на одном лишь честном слове – непонятно, как оно до сих пор не пошло ко дну!

Впрочем, случаются и не такие чудеса. Вот, например, вчера в баре капитан услышал историю о золотой рыбке, которая исполняет желания. Занятная легенда целиком захватила его сознание! Капитан как одержимый мечтал о самых разных «хотелках», которые могла бы исполнить легендарная обладательница золотой чешуи... ну и, конечно, думал о новом баркасе.

Мечтатель собрался в море, надеясь поймать золотую рыбку. Он плыл долго-долго, пока земля не скрылась из виду! Удобно расположившись на палубе с удочкой и бутылкой шотландского виски, капитан на время превратился в рыбака.

И вот, заклевало! Правда, вместо столь желанной золотой рыбки на крючок попалась черепаха. Ну и какой толк мог быть от плавучего корыта?! Испугавшаяся черепаха юркнула в панцирь, отказавшись разговаривать с капитаном, и тот выкинул ее обратно в море, упомянув тысячу чертей.

Рыболов снова уселся со стаканом, ожидая, когда же госпожа удача повернется к нему лицом. Случилось это менее чем через четверть часа: поплавок снова задергался! Капитан с трудом вытянул добычу и на палубу баркаса шлепнулся матерящийся осьминог – одним щупальцем он попытался выбросить удочку за борт, а вторым хотел «съездить» рыбаку по носу, но, к счастью, оказался недостаточно ловким. Хозяин судна поскорее спихнул его вниз, снова упомянув тысячу чертей, и продолжил рыбачить.

Капитан налили очередной стакан, забил в трубку свежего табака и начал ждать счастливый час, созерцая морскую гладь, поблескивающую на ярком солнце. Вскоре поплавок снова дал о себе знать! Капитан вытащил добычу и получил хороший удар током – это был скат, которому совершенно не нравилось лежать на палубе! Главный электрик подводного мира еще раз «угостил» незадачливого рыбака, после чего благополучно сполз в воду и уплыл восвояси.

Охотник за удачей почти потерял надежду. Закинув удочку, он решил возвращаться домой, если и в этот раз вместо золотой рыбки попадется какая-нибудь агрессивная дребедень. И тут поплавок снова задергался – капитан вытянул добычу и возликовал от радости! Видимо, сам Посейдон услышал его грустные вздохи и послал к нему исполнительницу желаний!

Золотая рыбка поинтересовалась, чего тот хочет. Капитан торопливо достал из кармана списочек желаний и принялся читать. Волшебная добыча терпеливо выслушала все «хотелки», пообещав исполнить их, как только ее выпустят обратно в воду. Рыбак выполнил просьбу золотой рыбки, надеясь прямо сейчас насладиться всеми благами лучшей жизни. В ту же секунду старенький баркас превратился в новенькое судно, на которое было приятно смотреть! Ну и другие желания, скорее всего, тоже исполнились. Капитан уже собрался плыть обратно и проверять, хорошо ли сработала золотая рыбка, но внезапно вспомнил о маленькой «хотелке», которую забыл добавить в список и снова закинул удочку, надеясь еще раз поймать исполнительницу желаний.

Посейдон возмутился такой наглости! Властелин моря послал к рыбаку краба, который перекусил леску. Вынув удочку, капитан понял очевидную истину – надо уметь радоваться тому, что у тебя есть и не наглеть! Приплыв обратно, он обнаружил новый дом и получил «смс» от банка о поступлении на счет кругленькой суммы. Попробуйте и вы поймать золотую рыбку – возможно, вам повезет! Только загадывайте все желания сразу, иначе краб опять приплывет и испортит праздник изобилия!