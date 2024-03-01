Fishin Bonanza
Видеообзор
DEMO

Обзор Fishin Bonanza

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 96.51%
Max Win
Max Win: Х2000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Fishin Bonanza

Капитан курил трубку и, вздыхая, смотрел на свой баркас. Судно было залатано тут и там, да и вообще плавало на одном лишь честном слове – непонятно, как оно до сих пор не пошло ко дну!

Впрочем, случаются и не такие чудеса. Вот, например, вчера в баре капитан услышал историю о золотой рыбке, которая исполняет желания. Занятная легенда целиком захватила его сознание! Капитан как одержимый мечтал о самых разных «хотелках», которые могла бы исполнить легендарная обладательница золотой чешуи... ну и, конечно, думал о новом баркасе.

Мечтатель собрался в море, надеясь поймать золотую рыбку. Он плыл долго-долго, пока земля не скрылась из виду! Удобно расположившись на палубе с удочкой и бутылкой шотландского виски, капитан на время превратился в рыбака.

И вот, заклевало! Правда, вместо столь желанной золотой рыбки на крючок попалась черепаха. Ну и какой толк мог быть от плавучего корыта?! Испугавшаяся черепаха юркнула в панцирь, отказавшись разговаривать с капитаном, и тот выкинул ее обратно в море, упомянув тысячу чертей.

Рыболов снова уселся со стаканом, ожидая, когда же госпожа удача повернется к нему лицом. Случилось это менее чем через четверть часа: поплавок снова задергался! Капитан с трудом вытянул добычу и на палубу баркаса шлепнулся матерящийся осьминог – одним щупальцем он попытался выбросить удочку за борт, а вторым хотел «съездить» рыбаку по носу, но, к счастью, оказался недостаточно ловким. Хозяин судна поскорее спихнул его вниз, снова упомянув тысячу чертей, и продолжил рыбачить.

Капитан налили очередной стакан, забил в трубку свежего табака и начал ждать счастливый час, созерцая морскую гладь, поблескивающую на ярком солнце. Вскоре поплавок снова дал о себе знать! Капитан вытащил добычу и получил хороший удар током – это был скат, которому совершенно не нравилось лежать на палубе! Главный электрик подводного мира еще раз «угостил» незадачливого рыбака, после чего благополучно сполз в воду и уплыл восвояси.

Охотник за удачей почти потерял надежду. Закинув удочку, он решил возвращаться домой, если и в этот раз вместо золотой рыбки попадется какая-нибудь агрессивная дребедень. И тут поплавок снова задергался – капитан вытянул добычу и возликовал от радости! Видимо, сам Посейдон услышал его грустные вздохи и послал к нему исполнительницу желаний!

Золотая рыбка поинтересовалась, чего тот хочет. Капитан торопливо достал из кармана списочек желаний и принялся читать. Волшебная добыча терпеливо выслушала все «хотелки», пообещав исполнить их, как только ее выпустят обратно в воду. Рыбак выполнил просьбу золотой рыбки, надеясь прямо сейчас насладиться всеми благами лучшей жизни. В ту же секунду старенький баркас превратился в новенькое судно, на которое было приятно смотреть! Ну и другие желания, скорее всего, тоже исполнились. Капитан уже собрался плыть обратно и проверять, хорошо ли сработала золотая рыбка, но внезапно вспомнил о маленькой «хотелке», которую забыл добавить в список и снова закинул удочку, надеясь еще раз поймать исполнительницу желаний.

Посейдон возмутился такой наглости! Властелин моря послал к рыбаку краба, который перекусил леску. Вынув удочку, капитан понял очевидную истину – надо уметь радоваться тому, что у тебя есть и не наглеть! Приплыв обратно, он обнаружил новый дом и получил «смс» от банка о поступлении на счет кругленькой суммы. Попробуйте и вы поймать золотую рыбку – возможно, вам повезет! Только загадывайте все желания сразу, иначе краб опять приплывет и испортит праздник изобилия!

Провайдер
Playtech
Playtech
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker