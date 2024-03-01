Сюжет Veils of Venice

Ура! Наконец-то герцог Джузеппино объявил новый бал-маскарад, который наверняка будет не хуже предыдущих! На него приглашены все представители венецианского дворянства, единственное условие – надеть маскарадный костюм! Впрочем, можно ограничиться и маской, главное, чтобы гостя не могли узнать. В противном случае слуги герцога могут показать на дверь нарушителю неписанного правила и попросить убираться ко всем чертям.

Балы у Джузеппино поражают своим размахом даже отъявленных гуляк, которые предостаточно повидали в своей жизни. В зал прибывают десятки гостей, среди которых и обаятельные мужчины, и прекрасные дамы. Ни один из приглашенных не знает, кто перед ним, потому что маски скрывают лица. Эта особенность балов, проводимых герцогом, дает всем приглашенным определенную свободу – благородные дамы, лорды, графы и прочая знать, порой, позволяют себе такое, что просто рехнуться можно!

В прошлый раз дама в зеленой маске, перетанцевавшая со всеми, в том числе и приватно, отправилась прогуляться во дворе, так сказать, развеяться. Позже ее нашли на конюшне, но отнюдь не в объятиях конюха – это еще полбеды! Там в то время были только лошади, однако отсутствие людей вовсе не помешало ей отдаться страсти настолько, насколько возможно. Ходят слухи, будто этой дамой была сама графиня Вилье, потому как позже все заметили, что она охладела к джентльменам по весьма странной причине – как говорила прекрасная миледи, у них, видите-ли, очень маленькие шпаги!

А еще в тот же самый раз дама в красной маске выкинула такое! Перебрав горячительных напитков, она забралась на стол и заявила, что его величество король Вильгельм – старый толстый идиот, который давно утратил твердость духа внутри и ниже пояса! Признаться, все разом ахнули, услышав столь дерзкое заявление, а кляузники побежали строчить доносы, надеясь выслужиться и получить какую-нибудь награду за рвение, проявленное в спасении чести августейшей персоны. К счастью, дама опомнилась и тотчас смешалась с толпой. Маска спасла обнаглевшую графиню, герцогиню или какого она там титула, а иначе жизнь ее могла закончиться в застенках дворцовой темницы...

Впрочем, на этих маскарадах случались и менее серьезные случаи, однако тоже заслуживающие внимания! Как-то раз один из гостей – длинноволосый джентльмен, носивший синюю маску, соблазнил почтенную супругу герцога Джузеппино. Все присутствовавшие думали, что рогоносец вызовет его на дуэль, однако тот великодушно простил молодого человека. Правда, потом герой-любовник отравился, выпив вина и едва не умер. По словам лекарей он до конца своих дней останется очень слаб телом и умом. После этого случая к супруге герцога больше никто не приближался. Более того, все сторонились ее и заранее выясняли у слуг, какой маскарадный костюм наденет хозяйка, чтобы избежать досадных недоразумений.

Вы тоже хотите отдохнуть на балу с первой знатью Венеции? Отличное решение, почему бы и нет! К тому же вы можете отправиться на маскарад и без костюма. Нажмите кнопку и перенеситесь во дворец герцога Джузеппино, который буквально сверкает – вот как постарались слуги для приглашенных гостей!