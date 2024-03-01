Сюжет Solar Eclipse: Jaguar’s Lair

Далеко-далеко в Зеленой долине живет волшебный дух, который принял облик ягуара. Он специально удалился подальше от смертных, чтобы к нему больше не приставали! Боги заставили несчастного духа исполнять желания людей, превратив едва ли не в слугу для всего человечества. Существует легенда, согласно которой он когда-то был одним из них, но потом осмелился проявить неуважение к верховному повелителю, который придумал для него суровое наказание! Духа низвергли в мир смертных и заставили исполнять желания людей – он бы и рад отказаться, да, увы для него, просто не способен это сделать...

Говорят, логово ягуара находится неподалеку от водопада. Правда, найти его не так просто! Увидеть пещеру, в которой поселился дух, можно только во время солнечного затмения. К тому же он принимает свой истинный облик, когда луна полностью закрывает солнце. Правда, в нем нет ничего страшного, так что можете не опасаться... если, конечно, вам вообще повезет найти это существо!

Кроме того, искателя волшебного ягуара, поджидает множество опасностей: змеи, хищники, крокодилы, которыми кишит река Тонго, протекающая через Зеленую долину. В этом месте тысячи лет не ступала нога человека – джунгли сохранили свой первозданный вид, поэтому пробираться сквозь них будет очень непросто! Иногда в Зеленой долине пропадали целые вооруженные отряды, ну а потом люди и вовсе перестали ходить сюда, посчитав легенду о волшебном ягуаре самой обыкновенной выдумкой. А гласили она не только о самом духе, но и о счастливчиках, которым удалось добраться до него в момент солнечного затмения...

Один искатель лучшей жизни попросил у духа богатства. Разумеется, тот не смог отказать и засыпал его драгоценными камнями, падавшими с неба, словно дождь. А дома счастливчика ожидали горы золота, лежавшего на полу в каждой комнате. К сожалению, он не сможет подтвердить правдивость известной легенды – как только у ее героя стало много денег, тот покинул джунгли и уехал в мир белых людей.

Второй искатель лучшей жизни попросил у волшебного ягуара самую красивую женщину на земле. Дух не отказал и ему, подарив такую красавицу, какой нет и не было ни у кого! Тот человек женился на своей принцессе, а потом они тоже уехали, куда глаза глядят.

Третий попросил у ягуара власти. Дух сделал его вождем огромного племени, за которым несколько сотен человек были готовы последовать в огонь и в воду. Долгое время он держался у власти, но в один не очень прекрасный день остальные племена объединились и нанесли сокрушающий удар, ради новых земель! Захваченные территории заняли и поделили, а вождя благополучно убили, чтобы избежать борьбы за власть в будущем.

Возможно, были и другие счастливчики, кто его знает... подтвердить легенду о ягуаре никто не может, однако в целом мире нет и никого, способного ее опровергнуть. Время от времени находятся смельчаки, которые отправляются в Зеленую долину в поисках лучшей доли, но пока никто не вернулся обратно.

Вы тоже можете попробовать найти логово ягуара, тем более, мы знаем где оно находится! Вам не придется шататься по джунглям целыми днями, рискуя стать пищей диких зверей. Просто нажмите на кнопку и вперед!