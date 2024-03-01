Сюжет Macabra Linx

Сильвия и Диего очень любили друг друга! Парочка могла проводить вместе целые дни напролет. Когда они объявили родителям о своем желании стать мужем и женой, те пришли в ярость! Дело в том, что старшие поколения обеих семей готовы были поубивать соседей. Жили они в домах на одной улице и единственным препятствием, мешавшим им стрелять в ненавистных врагов, был закон, который называл «шалости» подобного рода тяжким преступлением.

Родители запретили Сильвии приближаться к Диего на расстояние пушечного выстрела. А тому, в свою очередь, приказали обходить «проклятую девку» стороной. С тех пор у влюбленных начались черные времена. Иногда парочке удавалось встретиться подальше от дома и провести немного времени вместе. Увы, это была лишь капля в море любви, которое могло и пересохнуть, если родители не одумаются. А враждующие главы двух семей, кажется, и не помышляли о перемирии...

Однажды отец Сильвии узнал о свиданиях любимой дочки с Диего, которые происходили вдали от дома якобы случайно. Папа влюбленной красавицы пришел в ярость! Он запер дочь на замок и запретил ей выходить из дома.

Лишившись свиданий с любимым, Сильвия долго горевала. Несчастная девушка не знала, что теперь делать и как жить дальше. И что еще может прийти в голову латиноамериканской красотке, попавшей в чрезвычайно сложное положение? Правильно, броситься в омут черной магии!

На самом деле Сильвия вовсе не была ведьмой, спятившей от горя – просто она хотела поддерживать связь с Диего с помощью духов. Поначалу у нее ничего не получалось, но, когда у несчастной девушки умерла любимая бабуля, она сперла ее голову прямо из гроба, заменив тыквой, чтобы кто-нибудь не заметил пропажу. Так у Сильвии появился череп, позволяющей черпать магические силы из мира мертвых.

Заполучив в свое распоряжение бесконечный источник энергии, девушка смогла призывать духи животных: собак, кошек, ящериц и других существ из параллельной реальности. Надо сказать, они весьма охотно шли на контакт с начинающей ведьмой. Для духов физических преград не существует, поэтому они без проблем доносили послания Сильвии ее возлюбленному. Поначалу Диего был поражен визитам гостей из другого мира, но позже привык и стал общаться с несостоявшейся невестой.

Влюбленная ведьма не остановилась на достигнутом: однажды ей в руки попал волшебный цветок, содержащий в себе бесконечные поток волшебства. С тех пор Сильвия стала еще сильнее! Теперь она могла делать своих помощников вполне осязаемыми. Однажды она приказала им проникнуть в комнату отца Диего и напугать до сердечного приступа. Сказано – сделано! Целая компания духов ворвалась в комнату почтенного господина, когда тот молился, и набросились на него с дикими воплями! Разумеется, все обошлось без бескровно. Увидев беснующихся магических существ, выпрыгнувших из неоткуда, отец Диего свалился с сердечным приступом и умер.

Вскоре война двух семей сошла на нет – все равно один из ее зачинщиков переехал на кладбище, и продолжать конфликт, длившийся годами, просто не было смысла. Сильвия вышла замуж за Диего, и продолжила заниматься магией. Жили они долго и счастливо, и умерли в один день.