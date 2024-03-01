Rabcat
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Обзор провайдера Rabcat

Год основания
Год основания: 2001
Страна
Страна: Австрия
Город
Город: Вена
Владелец
Владелец: группа инвесторов
Игры
Игры: слоты, карточные игры
Сервер
Сервер: valueactive.eu
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О провайдере Rabcat

Rabcat – популярный провайдер, разрабатывающий игровой софт для онлайн-казино. Компания с большими амбициями и креативным подходом выпускает красочные, насыщенные бонусными функциями автоматы – программное обеспечение поставляется во множество известных казино. Производитель позиционирует продукцию как универсальную – трёхмерные технологии, увлекательные сюжеты, детально проработанные механики позволяют гемблеру с головой погрузиться в процесс и получить выгоду в виде крупного выигрыша.

Компания Ребкет основана в 2001 году. На заре деятельности занималась разработкой компьютерных игр. Однако, освоив рынок, отдала предпочтение более перспективному направлению – азартным развлечениям. В 2011 году провайдер подписал партнерский документ с GTS, и получил право использования платформы EdGE. После этого интеграция программного обеспечения стала проходить быстро и просто. Также компания заключила контракты с такими площадками, как Одобо, QuickFire, что в положительном ключе отразилось на развитии бизнеса.

В 2014 году игровой автомат The Legend of Olympus от Rabcat получил награду в категории «Лучшая разработка 2014 года», а чуть позже бренд объединил усилия с Микрогейминг, улучшив свои позиции на профильном рынке.

Кроме создания игровых автоматов разработчики принимают участие в разработке компьютерных игр, сотрудничают с Дисней, Рокстар, Crytek.

Лицензирование

Программное обеспечение подвергается проверкам известных лабораторий, включая eCOGRA и iTechLabs. Это свидетельствует о высоком качестве релизов. Каждый слот получает соответствующий сертификат.

Разработка азартных развлечений разрешена проверяющим органом Великобритании. Также получены лицензии Мальты и Кюрасао. Это свидетельствует о надежности компании и ее продуктов – клиенты могут быть уверенными в честности и безопасности слотов, которые выбирают на площадках казино. Игры бренда представлены во многих европейских, южно-американских, азиатских странах, популярны в США.

Программное обеспечение

Rabcat строит игровые автоматы на основе фреймворка HTML5. Кроссплатформенные слоты работают на компьютерах и мобильных девайсах. Благодаря технологии удается делать их детализированными, более интересными и привлекательными с точки зрения выигрышей.

Также проекты обладают следующими характеристиками:

  1. Уникальные механики. К примеру, в Castle Builder доступно не только банальное вращение барабанов, но и возведение замка.
  2. Лицензии и сертификаты. Каждый продукт комплектуется документами, подтверждающими его соответствие ГСЧ, стабильную работу и честность по отношению к казино и его клиентам.
  3. Разнообразие. В игровых залах казино доступны слоты, карточные игры от Rabcat.

Средний уровень отдачи игровых автоматов – 96%. Дисперсионность разная, что позволяет игроку делать выбор в пользу подходящего решения.

Интересные слоты

Castle Builder (RTP – 96.47%)

Нестандартный слот, который понравится людям с нестандартным мышлением. Кроме вращения барабанов игроку нужно строить замок. Все это сопровождается бонусными раундами, доступны фриспины, мультипликаторы, другие вознаграждения. Средняя волатильность позволяет часто получать относительно небольшие призовые.

North Storm (RTP – 96.13%)

Слот на скандинавский манер, располагающий 5 барабанами и 25 призовыми линиями. В помощь игроку разработчик предлагает использовать дикие символы. Автомат дает фриспины.

Sherlock of London (RTP – 96.03%)

Слот посвящен поклонникам детектива, где игроку предстоит помочь небезызвестном Шерлоку Холмсу. Задача непростая – найти преступников, уличить во лжи и арестовать. Фриспины, специальные символы, мультипликатор помогут достичь цели.

Игры провайдера
Treasure Heroes
Treasure Heroes
Mining Fever
Mining Fever
Anna Van Helsing – Huntress
Anna Van Helsing – Huntress
Tropical Wilds
Tropical Wilds
Dragon’s Breath
Dragon’s Breath
Jester Wheel
Jester Wheel
Reels of Riches
Reels of Riches
Lion Strike
Lion Strike
Wild Gold Fish
Wild Gold Fish
Arena of Gods – Rise of Medusa
Arena of Gods – Rise of Medusa
Star Fever Link and Win
Star Fever Link and Win
Big City Cash
Big City Cash
North Storm
North Storm
Sherlock of London
Sherlock of London
Crystal Rift
Crystal Rift
Robin of Sherwood
Robin of Sherwood
Moby Dick
Moby Dick