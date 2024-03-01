О провайдере Rabcat

Rabcat – популярный провайдер, разрабатывающий игровой софт для онлайн-казино. Компания с большими амбициями и креативным подходом выпускает красочные, насыщенные бонусными функциями автоматы – программное обеспечение поставляется во множество известных казино. Производитель позиционирует продукцию как универсальную – трёхмерные технологии, увлекательные сюжеты, детально проработанные механики позволяют гемблеру с головой погрузиться в процесс и получить выгоду в виде крупного выигрыша.

Компания Ребкет основана в 2001 году. На заре деятельности занималась разработкой компьютерных игр. Однако, освоив рынок, отдала предпочтение более перспективному направлению – азартным развлечениям. В 2011 году провайдер подписал партнерский документ с GTS, и получил право использования платформы EdGE. После этого интеграция программного обеспечения стала проходить быстро и просто. Также компания заключила контракты с такими площадками, как Одобо, QuickFire, что в положительном ключе отразилось на развитии бизнеса.

В 2014 году игровой автомат The Legend of Olympus от Rabcat получил награду в категории «Лучшая разработка 2014 года», а чуть позже бренд объединил усилия с Микрогейминг, улучшив свои позиции на профильном рынке.

Кроме создания игровых автоматов разработчики принимают участие в разработке компьютерных игр, сотрудничают с Дисней, Рокстар, Crytek.

Лицензирование

Программное обеспечение подвергается проверкам известных лабораторий, включая eCOGRA и iTechLabs. Это свидетельствует о высоком качестве релизов. Каждый слот получает соответствующий сертификат.

Разработка азартных развлечений разрешена проверяющим органом Великобритании. Также получены лицензии Мальты и Кюрасао. Это свидетельствует о надежности компании и ее продуктов – клиенты могут быть уверенными в честности и безопасности слотов, которые выбирают на площадках казино. Игры бренда представлены во многих европейских, южно-американских, азиатских странах, популярны в США.

Программное обеспечение

Rabcat строит игровые автоматы на основе фреймворка HTML5. Кроссплатформенные слоты работают на компьютерах и мобильных девайсах. Благодаря технологии удается делать их детализированными, более интересными и привлекательными с точки зрения выигрышей.

Также проекты обладают следующими характеристиками:

Уникальные механики. К примеру, в Castle Builder доступно не только банальное вращение барабанов, но и возведение замка. Лицензии и сертификаты. Каждый продукт комплектуется документами, подтверждающими его соответствие ГСЧ, стабильную работу и честность по отношению к казино и его клиентам. Разнообразие. В игровых залах казино доступны слоты, карточные игры от Rabcat.

Средний уровень отдачи игровых автоматов – 96%. Дисперсионность разная, что позволяет игроку делать выбор в пользу подходящего решения.

Интересные слоты

Castle Builder (RTP – 96.47%)

Нестандартный слот, который понравится людям с нестандартным мышлением. Кроме вращения барабанов игроку нужно строить замок. Все это сопровождается бонусными раундами, доступны фриспины, мультипликаторы, другие вознаграждения. Средняя волатильность позволяет часто получать относительно небольшие призовые.

North Storm (RTP – 96.13%)

Слот на скандинавский манер, располагающий 5 барабанами и 25 призовыми линиями. В помощь игроку разработчик предлагает использовать дикие символы. Автомат дает фриспины.

Sherlock of London (RTP – 96.03%)

Слот посвящен поклонникам детектива, где игроку предстоит помочь небезызвестном Шерлоку Холмсу. Задача непростая – найти преступников, уличить во лжи и арестовать. Фриспины, специальные символы, мультипликатор помогут достичь цели.