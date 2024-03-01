Сюжет Anna Van Helsing – Huntress

Замок графа Дракулы люди обходили стороной не один десяток лет. Даже ребенок знал, что приближаться к нему опасно! Днем в окрестностях замка слышались крики, всхлипы и вопли. Иногда люди замечали странные тени, которые будто бы жили сами по себе. А ночью начинался настоящий кошмар!

Днем граф Дракула спал в гробу. С наступлением ночи хозяин замка просыпался и искал жертву, чтобы выпить свежей крови. Обычно ему в лапы попадались деревенские простаки, которые пробирались в замок, надеясь прибрать к рукам золото и драгоценные камни, принадлежавшие графу.

Впрочем, некоторых вампир оставлял в живых – он превращал их в оборотней! У графа была склянка с эликсиром, который полностью менял человеческую природу. Всего одна капля зловещего зелья отделяла жертв Дракулы от проклятия оборотня. Конечно, они пили содержимое из бутылочки под страхом смерти, надеясь на милость зловещего существа, способного превратить человека в обескровленный труп за несколько мгновений.

Оборотни служили графу – они не могли противиться воле хозяина. Впрочем, тот ничего особенно и не требовал. Каждое полнолуние оборотни шли на охоту – рыская в окрестностях замка, чудовища нападали на случайных путников, которых судьба-злодейка оставила на улице в поздний час. А днем приспешники графа становились обычными слугами, поддерживавшими порядок в замке. Все равно жертвам Дракулы было больше некуда идти – особая печать на спине выдавала их с головой, и от оборотней открещивались все, включая родню.

Со временем замок начали обходить стороной даже самые отчаянные головы. В поисках новых жертв граф путешествовал по окрестностям, надеясь найти какого-нибудь простака или случайного путника. А еще он частенько ходил на кладбище и поднимал мертвых, которые становились его рабами. Иногда кто-то из местных хоронил родственника, как полагается, но уже через пару ночей видел покойного, глядя из окна своего дома. Мертвецы шатались по земле в поисках свежей человечины, которая могла подвернуться под руку...

Местные пытались вонзить графу Дракуле осиновый кол, пока тот спит в гробу, но, увы, слуги хорошо охраняли запасные входы и выходы. Попасть внутрь через главные ворота было просто невозможно – казалось, такие двери осилит разве что огромный крепостной таран!

Наконец, слухи о похождениях вампира дошли до Анны Ван-Хельсинг – родственницы того самого борца с нечистью. Известный охотник обучил ее всему, что умел сам. Анна была способной ученицей и стала настоящей грозой для нечисти всех мастей. Охотница метко стреляла из арбалета и мастерски владела другими видами оружия, которые помогали ей избавлять мир от самых разных монстров.

Староста одной из окрестных деревень послал Анне письмо с просьбой о помощи. Естественно, охотница не могла не откликнуться. Через несколько дней она прибыла в деревню и остановилась в доме старосты, который рассказал ей о бедах, творящихся в округе. И ребенку было понятно, что графа следует остановить как можно скорее!

Той же ночью Анна собралась наведаться в замок, принадлежащий воплощению зла. Она собиралась покончить с Дракулой раз и навсегда! Охотница взяла арбалет, серебряные стрелы и отправилась бороться с напастью. Заодно Анна рассчитывала прихватить немного графского золота... или много, как повезет!