Arena of Gods – Rise of Medusa
Видеообзор
DEMO

Обзор Arena of Gods – Rise of Medusa

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.1%
Max Win
Max Win: Х5970
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Arena of Gods – Rise of Medusa

Благодаря любвеобильности Зевса численность населения Олимпа постоянно увеличивалась. Богов становилось все больше, а свободного места все меньше – так продолжалось до тех пор, пока не возникла угроза перенаселения. Да, как ни странно, гора Олимп – вовсе не резиновая!

Зевс не придумал ничего умнее, кроме как изгнать некоторых богов на все четыре стороны. Оставалось только выбрать неудачников, которые отправятся, куда глаза глядят...

Ни о каком жребии не могло быть речи! Очень важно было обставить изгнание богов как нечто абсолютно правильное и закономерное. Зевс долго ломал голову, придумывая способ прогнать с Олимпа собственных детей, и при этом не выглядеть в глазах общественности последним козлом...

Наконец ему в голову пришла отличная мысль: почему бы не устроить бои на арене? Конечно, убить богов просто так не получится, однако проигравших вполне можно вытурить с Олимпа, как никчемных лузеров, которые не оправдали папочкиных надежд.

Зевс приказал Гефесту и другим работягами построить арену, на которой пройдут грандиозные сражения. Кузнец справился в самые короткие сроки – оставалось только пригласить бойцов, зрителей и начать представление.

Разумеется, Громовержец сам выбирали участников из числа тех детей, которые ему нравились меньше остальных. Разослав приказы своим отпрыскам, он вздохнул с облегчением, мысленно поздравив себя с решением проблемы перенаселения.

Наконец наступил долгожданные день. Все обитатели Олимпа едва поместились на огромной арене и с нетерпением ждали, когда боги начнут мутузить друг друга, что есть сил.

Глашатай объявил о начале боев бессмертных и исчез, чтобы больше не мозолить глаза почтенным зрителям. Приглашенные гости, сидевшие на трибунах, засвистели, а бойцы начали готовиться к предстоящей схватке.

Первыми сражались минотавр и огромный электрический дракон. От первого бойца Зевс открестился, но второй метал гром и молнии, которые выдавали его родословную с головой. Кстати, многие зрители поняли хитрый план отца всех богов, и сейчас их интересовало только одно: если с папой все понятно, то кто же матушки этих замечательных созданий, готовящихся разорвать друг друга?!

Тем временем монстры вступили в бой! С первых же минут стало ясно, что дракон сильнее! Минотавр энергично махал боевым топором и злобно мычал, но разве этим можно напугать электрическое чудовище... итак, поединок завершился победой дракона, а его оппонент был изгнан в мир людей.

На ринге появлялись и другие боги, от которых Зевс так хотел избавиться. И вот, наконец, дошла очередь до медузы Горгоны, которая успешно победила в одном бою, в другом, третьем и продолжала успешно продвигаться по ступеням турнирной лестницы. Она просто обращала противников в камень и разбивала получившиеся статуи! А именно от нее Зевс мечтал избавиться больше всего...

Громовержец понимал, кто, скорее всего, станет абсолютным победителем. Тем не менее, он просто обязан был выдворить опасную уродину с Олимпа!

Зевсу ничего не оставалось, кроме как спуститься на арену и самому вступить в бой. Ей-богу, интересно будет посмотреть, кто победит – нерадивый папаша или дочка, которой мог бы позавидовать любой скульптор...

Провайдер
Rabcat
Rabcat
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Fruit Candy
Fruit Candy
Fruit Factory
Fruit Factory
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sun of Egypt 4
Sun of Egypt 4
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures