Сюжет Lion Strike

Лев отметил печальный факт: еды в саванне с каждым днем становилось все меньше. И дело тут не в том, что звери вдруг перестали размножаться и не рожают потомство, которое будет пригодно на роль завтрака. И даже не в людях, хотя проклятые двуногие регулярно наведываются в саванну с ружьями наперевес! К сожалению, звери стали умнее – это факт. Теперь они не просто хаотично бегают туда-сюда в поисках пропитания, а применяют стратегическое планирование и тактику. Из-за этого льву и его прайду частенько приходится щелкать зубами, на которых ничегошеньки нет – ни антилопы, ни зебры, ни тушканчика какого-нибудь!

В один из таких дней царь зверей проснулся, мягко говоря, не в духе. Он поухаживал за львицами и несколько подобрел, однако кушать ему захотелось еще больше. Лев прогулялся по окрестностям, но они как будто вымерли. Кое-где пролетали птицы, вдалеке паслись… боги, да кого только ни паслось! Но стоило королю саванны немного приблизиться, как потенциальная еда тут же исчезала, словно понимала, кого обладатель роскошной гривы с аппетитом скушает.

Лев пробовал подкрадываться незаметно, но, увы, это не сработало! Похоже птицы видели охотника, пытающегося скрываться, и докладывали остальным о его попытках слиться с окружением. Разумеется, звери, услышав новость, принесенную на пернатом хвосте, тут же разбегались, кто куда.

Впрочем, некоторые обитатели саванны совсем не боялись льва, например, буйволы! Правда, они всегда ходили стадом и это была большая проблема, потому что ни одному хищнику не удастся сладить с целой оравой парнокопытных.

Носороги вообще не интересовались львом, несмотря на царственный титул короля саванны. Толстокожие гиганты обладали огромной силой и очень маленьким мозгом – довольно опасные противники представляли угрозу даже для хищников. Следовало много раз подумать, прежде чем вступать в схватку с носорогом! А вообще лучше этого не делать и просто идти мимо…

Потом лев встретил стаю слонов. Тут дела обстояли еще хуже… задрать взрослого слона оказалось просто нереально! Кроме того, можно получить острыми бивнями под ребра, и тогда все – да здравствует рай для диких животных! Разумеется, льву хотелось еще пожить. Конечно, он посматривал на самых маленьких слонят, облизываясь, однако с ними рядом всегда находились взрослые, которые не собирались отдавать свое потомство на завтрак.

Лев отправился дальше и встретил леопарда, который приходился ему дальним родственником. Он посетовал, жалуясь на зверей, ставших через чур умными – попробуй теперь поймать хоть немного еды! Так ведь и в зоопарк пойти придется, а оттуда не возвращаются – это всем известно…

Леопард успокоил расстроенного родственника и объяснил тому, что охотиться следует ночью, пока все спят. А еще лучше нападать на тех, кто храпит громче остальных!

Совет леопарда показался льву донельзя логичным. Он решил последовать ему ближайшей ночью. Лев дождался, пока солнце сменит луна, и отправился на охоту. Началась гроза, била молния, поджигая траву на земле, хищник крался по саванне, а звери преспокойно спали… лев приблизился к стае зебр и нанес удар! Большинству полосатых лошадок удалось сбежать, но одна осталась, дав молчаливое согласие стать поздним ужином. Лев хорошенько подкрепился и мысленно поблагодарил леопарда за дельный совет. Хорошо, когда родственники – не идиоты!