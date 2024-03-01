Сюжет Treasure Heroes

Гектор и Лори прославились как отважные искатели приключений, которые побывали в самых разных уголках империи. Они сражались с нечистью, разбойниками, магическими созданиями и разными злобными тварями, отравляющими жизнь роду человеческому. Как правило, Лори и Гектор возвращались домой с полными карманами золота, а иногда еще и получали награду за успешное выполнение миссии.

Время от времени отважных путешественников нанимали всякие лорды и герцоги, когда им требовалась помощь опытных воинов. Лори была волшебницей и владела магией стихий, а Гектор отлично управлялся с мечом и носил тяжелые доспехи. Долгое время напарник колдуньи служил в армии короля Бутербреда III – он был искусным воином, способным вселить во врага ужас одним лишь свирепым кличем к битве!

На последнем совете магов, который проходил каждый год, Лори познакомилась с одним алхимиком, и тот рассказал ей легенду о сокровищнице героев. Предания гласят, будто бы четыреста лет назад один некромант жил в своем замке далеко на западе и заманивал к себе людей. Приспешники злодея убивали путников и превращали в прислужников или просто съедали – верных зомби иногда необходимо кормить свежими мозгами, чтобы они не унывали и выполняли свои обязанности как положено.

Некромант обманывал смерть несколько столетий. За свою долгую жизнь он скопил несметные сокровища: золото, камни, артефакты – все это принадлежало убитым героям. Впрочем, ценности такого рода алхимика совсем не интересовали – ему хотелось получить книгу эликсиров, в которую некромант записывал рецепты поистине уникальных зелий. Он нанял Лори и Гектора, а взамен рассказал, где находится тот самый замок. Естественно, искатели приключений могли взять все, что нужно, хоть обчистить каждую комнату до последнего золотого!

Правда, все было совсем не так просто, как могло показаться: однажды некромант ошибся, читая сложное заклинание, и погиб. Его обитель стала пристанищем всевозможной нечисти. Впрочем, команде, состоящей из опытного мага и воина, вполне по силам избавить замок от нежити. А когда в нем станет безопасно, можно будет заняться поисками легендарной книги...

Друзья отправились в путь. Несколько дней они ехали верхом и вот, наконец, добрались до замка, затерянного высоко в горах. Гектор приготовил меч, Лори зарядила посох магией, и они направились к воротам.

Во дворе замка гостей встретили призраки и горстка скелетов – волшебница быстро расправилась с бесплотными врагами, а ее напарник порубил нежить на мелкие косточки! Они вошли в главный зал, и снова началось отчаянное сражение!

В замке обитали зомби, скелеты, привидения, гигантские летучие мыши и другая нечисть, которая была готова разорвать все живое. Конечно, враги не смогли остановить двух отважных героев! Гектор и Лори попадали и не в такие переделки, однако всегда выходили из них живыми.

В одной из комнат, где лежали сокровища, наши герои встретили огромного скелета, облаченного в тяжелые доспехи, светящиеся волшебным светом. Он оказался гораздо сильнее остальных чудовищ, но и ему не удалось остановить искателей приключений.

И вот замок был полностью очищен от нежити. Оставалось только найти ту самую книгу, потому что надо было как-то рассчитаться с алхимиком, который помог Лори и Гектору найти это странное место. Но теперь команду отважных воинов больше интересовало другое – как вывезти из замка столько золота?!