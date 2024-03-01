Сюжет North Storm

Много лет жители славного города Муртур приносили жертвы Тору, восславляя его могущество. Неподалеку от алтаря возвышалась огромная статуя великого божества, сжимавшая в руках молот – это было то самое место для подношений. Помимо обычных даров, вроде пива, мяса и золота, здесь иногда находили свой конец и живые «жертвоприношения», вроде злодеев, совершивших тяжкие преступления или трусов, покинувших поле боя.

Однажды Тор не досчитался жертв, положенных к празднику, который жители Муртура устраивали во имя его молота. Никаких тебе подношений, никакого почета или ритуалов! Возмущенный Тор решил покинуть родной Асгард и посмотреть, что, собственно, происходит, а то вдруг Муртур уже давно стерт с лица земли стаей гигантских троллей или порабощен каким-нибудь колдуном... в общем, бог не стал гадать на пивной пене – он превратился в ворона и полетел в Мидгард.

Сын Одина ожидал увидеть город в руинах или, по-крайней мере, захваченный неприятелем, однако ничего подобного не было и в помине! Жители Муртура занимались своими делами, жизнь текла размеренно и неторопливо. Надо ли говорить, что Тор пришел в ярость, когда до него дошло, что смертные просто наплевали на покровителей, живущих в Асгарде, на всех вместе и каждого в отдельности...

Бог, обернувшийся вороном, подлетел к собственной статуе, стоявшей неподалеку от жертвенника, и вдохнул в нее жизнь. Глаза каменного Тора загорелись волшебным светом! Разъяренная статуя ударила молотом по земле, и началась буря, каких мир еще не видел.

Через пару дней Муртур утопал в снегу. А еще через трое суток жители города стали уходить прочь, осознав, что им в жизни не побороть стихию и не разгрести такие сугробы. Между тем буря превратилась в настоящий шторм, который продвигался на все стороны света. Вскоре снежная мгла почти дошла до соседнего города.

Один из местных жрецов, увидев надвигающийся буран небывалой силы, обратился к богам, чтобы узнать, откуда взялась такая беда и как с ней бороться. Сначала он налил в ритуальный котел пива, потом добавил благословленных специй и увидел в пенном напитке статую Тора, которая била молотом о землю, делая бурю все сильнее. Жрец сразу понял, что местные забыли о подношениях или специально оставили одного из верховных богов с носом. Он сообщил обо всем правителю города, и тот собрал лучших воинов, желая выбрать из них самых отчаянных, которые готовы отправиться к алтарю Тора в Муртуре.

Увы, викинги оказались не настолько смелыми, как об этом гласят легенды. Нашлось всего лишь два добровольца, которые были готовы отправиться в путь, чтобы вымолить у Тора прошение и прекратить ужасный шторм. Один сражался мечом, как настоящий мастер – ему довелось поучаствовать в сотнях битв! А второй управлялся с боевым молотом так, словное его научил этому сам Тор. Но правитель города отказался отпускать двоих, потому как для отряда нужно никак не меньше трех человек.

Остальные викинги упорно отказывались идти через жуткий буран, несмотря на золото, которое полагалось смельчакам в качестве награды. Может быть, вы станете третьим в отряде? Эх, только представьте, сколько вы заработаете по пути в Муртур!