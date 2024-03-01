Сюжет Crystal Rift

Много лет народ Велинтании жил тихой спокойной жизнью: никаких тебе эпидемий, войн с соседями и короли – все как один мудрые и справедливые правители! Но так не могло продолжаться вечно. В один не очень прекрасный день с востока прилетели они – огромные драконы, объявившие войну всему живому!

Чудовища повергли в ужас простой народ, рыцарей и благородных лордов. Сам король едва не упал, когда увидел, какие гости пожаловали в Велинтанию. Монстры буквально разрывали страну на части!

Король отправил к драконам небольшую армию, надеясь, что бравые солдаты и рыцари смогут победить внезапно появившегося врага, но не тут-то было – чудовища разбили войско в пух и прах! Его величество приказал лучшим драконоборцам защитить любимую страну от крылатого зла. Воины отправились в бой и тоже потерпели поражение.

Выжившие драконоборцы утверждали, что это какие-то неправильные драконы! То есть, одни дышали огнем, как полагается, а другие изрыгали холод, молнию и яд – зеленая отрава уничтожала все живое, заражая смертельной болезнью, от которой не было лекарства. Услышав рассказ лучших воинов, трясущихся от страха, король схватился за голову. Повелитель собрал на совет первых лиц государства и поставил всех перед фактом – или они как можно скорее придумывают, что делать, или скоро от Велитании останется лишь выжженная земля!

Среди приглашенных присутствовал и придворный маг по имени Филиус, который был озабочен бедой, свалившейся на страну, ничуть не меньше остальных. После совета волшебник удалился в лабораторию работать над заклинаниями, которые могли изменить ход противостояния людей и драконов. Следующие несколько дней Филиус провел, занимаясь исследованиями и лишь изредка прерываясь на сон, чтобы не свалиться от усталости. Наконец у него получилось наколдовать магический заряд, который в клочья разорвал подопытного быка! Похоже самое время перевооружать королевское войско...

Рыцари получили мечи, зачарованные магией Филиуса, которые причиняли драконам страшные раны! Впервые крылатые монстры почувствовали опасность! Второе заклинание маг применял сам – оно ослабляло драконов и вынуждало обратиться в бегство.

Чудовища хотели укрыться в глубокой пещере. Спрятавшись, они рассчитывали залечить раны, а потом сбежать туда, откуда пришли, но солдаты короля нашли их и атаковали без раздумий! Перед смертью драконы взрывались, разлетаясь на тысячи кристальных осколков, которые потом снова притягивались, образуя собой камень, который неведомая сила снова рвала на части!

Солдаты, находившиеся в пещере, получили серьезные раны, а некоторые и вовсе остались там навсегда. Конечно, Филиус не мог знать о подобных магических эффектах, происходивших после смерти драконов, иначе обязательно предупредил бы воинов его величества... но теперь все равно уже ничего не поделаешь.

Оставшиеся солдаты убрались из пещеры, оставив драконьи останки гнить до скончания века. А между тем это же настоящие драгоценные камни! Вот бы кто-то изловчился достать их из пещеры, не угодив под магические взрывы – тогда этот человек смог бы стать богатым... может быть, у вас получится? Попробуйте прямо сейчас!